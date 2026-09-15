Güngör’de çıkan yangın iki toplumlu çevre komitesi tarafından ele alındı

Güngör çöp alanında geçen günlerde çıkan yangınla ilgili konuların, iki toplumlu çevre teknik komitesi tarafından dün ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi, Güngör çöp alanında çıkan yangının neden olduğu alarm durumunun sona erdiğini ancak gelecekle ilgili endişenin devam ettiğini, öte yandan Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların yangının ardından ortak kirlilik ölçümü yapma ihtimalini araştırdıklarını yazdı.

Gazeteye göre, çevre mühendisi ve iki toplumlu çevre komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Mihalis Loizidis gazeteye yaptığı açıklamada, yangının kısa bir süre içerisinde söndürülmesine ve olayın gelişme şekline dayanarak, yangını yüzeysel olarak nitelendirdi.

Loizidis bunun sahip olabilecekleri en iyi olasılık olduğunu da dile getirdi.

Gazeteye göre Çalışma Teftiş Dairesi Hava Kalitesi Şubesi Başkanı Hrisanthos Savvidis ise açıklamasında güneydeki halkı yatıştırarak, bu olayın artık insan sağlığı için özel bir risk oluşturmadığını savundu.

Savvidis dairenin Lefkoşa’nın güneyindeki istasyonların, bugüne kadar hava kirliliği sınırlarının aşıldığını kayda geçirmediğini de söyledi.

Konunun dün İki Toplumlu Çevre Komitesi tarafından ele alındığını yazan gazete, komitenin tehlikeli hava kirleticilerin ölçülmesi için mobil ünite veya üniteler kurulması ayrıca iki tarafta da bölge sakinlerinin uyarılması için erken uyarı sistemi oluşturulmasını ileriye götürdüğünü kaydetti.

Kirliliğin çok yoğun olması halinde bazı bölgelerin tahliye edilmesi gerekebileceğini de ifade eden Loizidis, Güngör çöp alanında çıkan yangına atıfta bulunarak, yangının ilk günü (6 Eylül Pazar) çöp alanının 2-3 kilometre mesafesindeki çok yakın bölgeler için belki de bunun yapılması gerektiğine işaret etti.

Haberde iki toplumlu çevre komitesi üyelerinin dünkü görüşmede söz konusu fikirlerin hayata geçirilmesiyle ilgili meseleleri incelemeye başladıkları kaydedildi.

FOTOĞRAF: DOĞAN SAMER