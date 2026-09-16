Sosyal Medyada Reklamdan Sonuca: Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer ile Facebook ve Instagram Stratejileri

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Sosyal medya reklamcılığı son yıllarda işletmeler için yalnızca marka bilinirliği sağlayan bir alan olmaktan çıkarak müşteri kazanımı, satış, teklif talebi ve yeniden pazarlama süreçlerinin önemli parçalarından biri haline geldi. Facebook ve Instagram gibi platformlar farklı sektörlerdeki işletmelerin potansiyel müşterilere ulaşmasını mümkün hale getirirken, artan rekabet reklam yönetiminin daha stratejik yapılmasını da zorunlu kılıyor.

Günümüzde reklam hesabı açmak veya birkaç görsele bütçe tanımlamak tek başına yeterli değil. Başarılı bir reklam sisteminin;

Doğru hedef kitleyi tanıması

Kullanıcı yolculuğunu anlaması

Platforma uygun kreatif üretmesi

Dönüşümleri ölçmesi

Bütçeyi performansa göre dağıtması

Kampanyaları düzenli olarak geliştirmesi

gerekiyor.

SEO, performans pazarlaması ve dijital reklam alanlarında çalışmalar yürüten Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer, Facebook ve Instagram reklam yönetimini yalnızca reklamların yayınlanması olarak değil, işletmenin genel dijital pazarlama hedefleriyle bağlantılı bir performans süreci olarak ele alıyor.

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar; hedefleme, kreatif strateji, dönüşüm takibi, yeniden pazarlama ve performans analizi gibi farklı aşamaların birlikte değerlendirilmesine dayanıyor.

Sosyal Medya Reklamlarında Asıl Amaç Nedir?

Bir reklam kampanyasının binlerce kullanıcıya gösterilmesi veya yüksek etkileşim alması tek başına ticari başarı anlamına gelmez.

İşletmeler açısından önemli olan reklamın belirlenen hedefe katkısıdır.

Bu hedef;

Ürün satışı

Form başvurusu

Telefon araması

Mesaj

Randevu talebi

Teklif isteği

Marka bilinirliği

Web sitesi ziyareti

olabilir.

Dolayısıyla başarılı reklam yönetiminin ilk aşaması “hangi reklamı yayınlayalım?” sorusu değil, “bu reklamla hangi sonucu elde etmek istiyoruz?” sorusudur.

Facebook ve Instagram Reklamları Neden Birlikte Değerlendiriliyor?

Facebook ve Instagram aynı Meta reklam ekosistemi içerisinde yönetilebilse de kullanıcıların platformlardaki davranış biçimleri farklılaşabilir.

Facebook tarafında kullanıcılar;

Haber akışını takip edebilir.

Topluluklarla etkileşim kurabilir.

Video veya diğer içerik formatlarını tüketebilir.

Instagram tarafında ise;

Görsel içerikler,

Reels,

Story,

Keşfet

daha yoğun bir tüketim modeli oluşturabilir.

Bu nedenle aynı kampanya altyapısı kullanılsa bile reklam mesajı ve kreatif formatı platforma göre uyarlanmalıdır.

Facebook Reklam Yönetimi Nasıl Planlanmalı?

Profesyonel Facebook Reklam Yönetimi, işletmenin hedeflerine uygun kampanya yapısının kurulmasıyla başlar.

Facebook reklamlarında planlama yapılırken;

İşletmenin hedefi

Hedef müşteri profili

Ürün veya hizmet özellikleri

Reklam bütçesi

Kullanılacak kreatifler

Landing page yapısı

Dönüşüm takibi

birlikte değerlendirilmelidir.

Kampanyanın yalnızca teknik olarak kurulması değil, kullanıcıların reklam sonrası davranışlarının da ölçülmesi gerekir.

Facebook Reklamlarında Kampanya Hedefi Neden Önemlidir?

Her reklamın amacı aynı değildir.

Bir kampanya markayı daha fazla kullanıcıya tanıtmak isteyebilirken başka bir kampanya doğrudan form başvurusu hedefleyebilir.

İşletme açısından kampanya amacı net olduğunda;

Hedef kitle,

Kreatif,

Reklam metni,

Açılış sayfası,

Performans ölçümü

daha doğru biçimde planlanabilir.

Örneğin bilinirlik odaklı bir kampanyayla doğrudan satış kampanyasının başarı kriterleri aynı değildir.

Sosyal Medya Reklamlarında Kullanıcı Yolculuğu

Her kullanıcı markayla ilk karşılaştığı anda müşteri olmaz.

Bir kişinin satın alma veya iletişim kararına ulaşması farklı aşamalardan geçebilir.

İlk Temas

Kullanıcı markayı daha önce tanımıyordur.

Bu aşamada reklamın temel amacı;

Dikkat çekmek,

Markayı tanıtmak,

Ürün veya hizmetin faydasını anlatmak

olabilir.

Değerlendirme

Kullanıcı markayı tanımıştır ancak henüz karar vermemiştir.

Bu aşamada;

Kullanıcı yorumları,

Ürün özellikleri,

Hizmet avantajları,

Referanslar,

Açıklayıcı içerikler

karar sürecini destekleyebilir.

Dönüşüm

Kullanıcı satın alma veya iletişim aşamasına yaklaşmıştır.

Burada reklam;

Teklif,

Ürün,

Randevu,

Form,

Satış

gibi net bir aksiyona yönlendirebilir.

Yeniden Pazarlama

Markayla daha önce etkileşim kurmuş ancak dönüşüm gerçekleştirmemiş kullanıcılar tekrar hedeflenebilir.

Bu yapı, sosyal medya reklamlarının yalnızca tek bir reklamdan ibaret olmadığını gösterir.

Hedef Kitle Belirlerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Reklam yönetiminde hedef kitle önemli unsurlardan biridir ancak “olabildiğince dar kitle” her zaman doğru yaklaşım değildir.

Hedefleme yapılırken;

Lokasyon

Yaş

Demografik yapı

İlgi alanları

Kullanıcı davranışları

Mevcut müşteri profili

Web sitesi etkileşimleri

gibi farklı sinyaller değerlendirilebilir.

Ancak platformların reklam sistemleri sürekli geliştiği için hedefleme yalnızca manuel ilgi alanlarına dayanmamalıdır.

Gerçek kampanya sonuçları incelenerek kitle yapısı zaman içerisinde geliştirilebilir.

Soğuk, Ilık ve Sıcak Kitle Nedir?

Sosyal medya reklamlarında kullanıcıları markayla olan ilişki seviyelerine göre ayırmak strateji oluşturmayı kolaylaştırabilir.

Kitle Açıklama Soğuk Kitle Markayı daha önce tanımayan kullanıcılar Ilık Kitle İçeriklerle etkileşime geçmiş veya markayı tanıyan kullanıcılar Sıcak Kitle Ürün inceleyen, siteyi ziyaret eden veya satın almaya yaklaşan kullanıcılar

Her gruba aynı reklamı göstermek yerine kullanıcıların marka ile ilişkisine uygun mesajlar hazırlanabilir.

Retargeting ile İkinci Temasın Önemi

Kullanıcıların önemli bir bölümü ilk ziyarette karar vermeyebilir.

Bir kullanıcı;

Ürün sayfasını inceleyebilir.

Web sitesini ziyaret edebilir.

Instagram profilini görüntüleyebilir.

Bir videoyu izleyebilir.

Sepete ürün ekleyebilir.

ancak dönüşüm gerçekleştirmeyebilir.

Retargeting, bu kullanıcılarla yeniden iletişim kurulmasını sağlayan reklam yaklaşımıdır.

Retargeting kampanyaları;

Ürünü hatırlatmak,

Ek fayda göstermek,

Kullanıcı sorularını cevaplamak,

Satın alma kararını desteklemek

amacıyla kullanılabilir.

Retargeting Reklamlarında Aynı Mesaj Kullanılmalı mı?

Her zaman değil.

Bir kullanıcı markayı zaten tanıyorsa ona sürekli olarak “Biz kimiz?” şeklinde reklam göstermek gereksiz olabilir.

Bunun yerine sıcak kullanıcıya;

Ürünün detayları,

Hizmet avantajları,

Kullanıcı deneyimleri,

Farklı teklif seçenekleri

gösterilebilir.

Bu yaklaşım reklamların kullanıcı yolculuğuyla daha uyumlu hale gelmesini sağlar.

Instagram Reklam Yönetiminde Görsellik Neden Daha Belirleyici?

Instagram yoğun biçimde görsel ve video içeriğe dayanan bir platformdur.

Bu nedenle reklamın mesajı kadar nasıl göründüğü de önemlidir.

Profesyonel Instagram Reklam Yönetimi çalışmalarında;

Reels

Story

Akış

Keşfet

Karusel

gibi farklı reklam yerleşimleri kampanya amacına göre değerlendirilebilir.

Tek bir tasarımı tüm alanlarda kullanmak yerine formatlara uygun kreatifler oluşturmak daha sağlıklı olabilir.

Instagram Reels Reklamları Nasıl Düşünülmeli?

Reels kullanıcıların hızlı şekilde video tükettiği alanlardan biridir.

Bu nedenle Reels reklamlarında;

İlk saniyelerin güçlü olması

Mesajın hızlı anlaşılması

Dikey formatın kullanılması

Görsel hareketliliğin dikkat çekmesi

CTA'nın net olması

önemlidir.

Kullanıcının uzun süre bekleyerek ana mesaja ulaşması gereken videolar sosyal medya akışında kolayca geçilebilir.

Story Reklamlarında Dikkat Süresi

Instagram Story tam ekran ve hızlı tüketilen bir formattır.

Reklam mesajının kısa süre içerisinde anlaşılması gerekir.

Story kreatiflerinde;

Net başlık

Kısa teklif

Güçlü görsel

Harekete geçirici mesaj

ön plana çıkabilir.

Özellikle mobil ekran için tasarım yapılması önemlidir.

Instagram Akış Reklamları

Akış reklamları organik gönderiler arasına yerleşir.

Bu nedenle reklamın görsel kalitesi platformdaki diğer içeriklerle rekabet eder.

Akış kreatifinde;

Marka kimliği,

Ürün görseli,

Ana mesaj,

Reklam metni

birbirini tamamlamalıdır.

Kullanıcının reklama baktığında ilk birkaç saniyede “ne sunulduğunu” anlayabilmesi önemlidir.

Karusel Reklamlar Ne Zaman Kullanılır?

Karusel reklamlar bir reklam içerisinde birden fazla görsel veya kart kullanılmasını sağlar.

Bu format;

Birden fazla ürün göstermek

Ürün özelliklerini anlatmak

Bir hizmetin aşamalarını açıklamak

Farklı kullanım senaryolarını göstermek

için kullanılabilir.

Özellikle e-ticaret markaları açısından ürün çeşitliliğini tek reklam içinde göstermek için tercih edilebilir.

Kreatif Strateji Neden Reklamın Merkezinde?

Sosyal medya reklamlarında kullanıcının ilk gördüğü şey çoğunlukla hedefleme ayarları değil, kreatiftir.

Bu nedenle kreatif reklam performansının en kritik bileşenlerinden biri olabilir.

Başarılı bir kreatifte;

Kullanıcı ihtiyacı

Ürün veya hizmet faydası

Güçlü görsel

Anlaşılır mesaj

Doğru CTA

birlikte çalışmalıdır.

Çok estetik ancak ne sunduğu anlaşılmayan reklam da, doğru mesajı veren ancak görsel olarak dikkat çekmeyen reklam da performans açısından sınırlı kalabilir.

Reklam Kreatifleri Ne Sıklıkla Yenilenmeli?

Bütün kampanyalar için geçerli sabit bir süre vermek doğru değildir.

Kreatif yenileme ihtiyacı gerçek performans verileri üzerinden değerlendirilmelidir.

Örneğin;

Etkileşim düşüyorsa,

Aynı kitle reklamı çok sık görüyorsa,

Yeni kreatifler daha iyi performans gösteriyorsa

değişiklik yapılabilir.

Kararlar varsayıma değil kampanya verisine dayanmalıdır.

A/B Testlerinde Neler Karşılaştırılabilir?

Dijital reklamcılığın en önemli avantajlarından biri farklı yaklaşımların ölçülebilir biçimde test edilebilmesidir.

A/B testlerinde;

Görsel

Video

Reklam metni

Başlık

CTA

Hedef kitle

Landing page

gibi farklı unsurlar karşılaştırılabilir.

Ancak aynı testte çok sayıda değişkeni birlikte değiştirmek hangi faktörün sonucu etkilediğini anlamayı zorlaştırabilir.

Reklam Bütçesi Nasıl Dağıtılmalı?

Reklam bütçesinin yalnızca eşit biçimde kampanyalara bölünmesi doğru bir yöntem olmayabilir.

Bütçe dağılımında;

Kampanya hedefi

Dönüşüm performansı

Hedef kitlenin büyüklüğü

Kreatif performansı

İşletmenin öncelikleri

değerlendirilebilir.

Daha yüksek bütçe her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez.

Önemli olan bütçenin hangi sonuca karşılık harcandığının takip edilmesidir.

Sosyal Medya Reklamlarında Dönüşüm Nedir?

Dönüşüm her işletme için farklı olabilir.

Bir e-ticaret sitesi için dönüşüm satın alma olabilirken, profesyonel hizmet veren bir işletmede;

Form gönderimi

Telefon araması

Mesaj

Randevu

Teklif talebi

dönüşüm olarak değerlendirilebilir.

Bu nedenle reklam kampanyasının kurulmasından önce başarı kriterinin ne olduğu açıkça belirlenmelidir.

Ölçüm Altyapısı Neden Kampanyadan Önce Kurulmalı?

Bir reklam kampanyasının sonunda ne olduğunu ölçemiyorsanız bütçenin ne kadar verimli kullanıldığını anlamak zorlaşır.

Ölçüm altyapısı sayesinde;

Hangi kampanyanın dönüşüm sağladığı,

Hangi reklamın daha iyi performans gösterdiği,

Hangi kullanıcı grubunun daha değerli olduğu

analiz edilebilir.

Bu nedenle reklam yayına alındıktan sonra ölçümü düşünmek yerine ölçüm planının kampanya öncesinde oluşturulması daha sağlıklıdır.

Meta Pixel Reklam Yönetiminde Nasıl Kullanılır?

Meta Pixel, web sitesindeki belirli kullanıcı aksiyonlarının reklam sistemiyle ilişkilendirilmesine yardımcı olabilir.

İşletmenin yapısına göre;

Sayfa görüntüleme,

Ürün görüntüleme,

Sepete ekleme,

Satın alma

gibi işlemler ölçülebilir.

Bu veriler kampanya performansının analiz edilmesi ve uygun yeniden hedefleme kitlelerinin oluşturulması açısından kullanılabilir.

Veri toplama süreçleri ilgili gizlilik ve izin gereklilikleri gözetilerek yapılandırılmalıdır.

Conversions API Nedir?

Conversions API, dönüşüm verilerinin uygun teknik yapılandırmalar aracılığıyla sunucu taraflı olarak Meta sistemlerine aktarılmasını destekleyen bir çözüm olabilir.

Bu sistem;

Tarayıcı tarafındaki ölçümü desteklemek,

Veri kalitesini geliştirmek,

Dönüşüm ölçümünü daha sağlam hale getirmek

amacıyla değerlendirilebilir.

Ancak teknik yapılandırmanın doğru yapılması ve kullanıcı gizliliğine ilişkin gerekliliklere uyulması önemlidir.

Landing Page Reklam Performansının Bir Parçasıdır

Kampanya ne kadar iyi olursa olsun kullanıcı reklama tıkladığında kötü bir web deneyimiyle karşılaşıyorsa dönüşüm gerçekleşmeyebilir.

Bir landing page’in;

Mobil uyumlu

Hızlı

Reklam mesajıyla tutarlı

Anlaşılır

Güven veren

Kolay aksiyon alınabilir

olması önemlidir.

Örneğin reklam “ücretsiz ön görüşme” teklifinden bahsediyorsa kullanıcı açılış sayfasında bu teklifi kolayca bulabilmelidir.

Tıklama Sayısı Tek Başına Yeterli mi?

Hayır.

Bir kampanya çok yüksek tıklama alabilir ancak hiçbir satış veya başvuru üretmeyebilir.

Bu nedenle farklı metrikler birlikte değerlendirilmelidir.

Metrik Açıklama Erişim Reklamın ulaştığı farklı kullanıcı sayısını gösterir Gösterim Reklamın toplam görüntülenmesini gösterir Tıklama Reklama yapılan tıklamaları gösterir CTR Gösterimlerin tıklamaya dönüşme oranını gösterir Dönüşüm Belirlenen hedef aksiyonları gösterir Dönüşüm Maliyeti Bir hedef aksiyon için oluşan maliyeti gösterir ROAS Uygun kampanyalarda reklam harcamasına karşı geliri değerlendirmeye yardımcı olur

Hangi metriğin en önemli olduğu kampanya amacına göre değişir.

ROAS Her İşletme İçin En Önemli Metrik mi?

Hayır.

ROAS özellikle gelir verisinin doğru takip edilebildiği e-ticaret kampanyalarında anlamlı olabilir.

Ancak;

Hukuk bürosu,

Klinik,

Danışmanlık firması

gibi işletmelerde doğrudan online satış gerçekleşmeyebilir.

Bu tür yapılarda;

Nitelikli başvuru maliyeti

Telefon talebi

Randevu

Teklif formu

daha anlamlı performans göstergeleri olabilir.

Beğeni Çoksa Reklam Başarılı mıdır?

Her zaman değil.

Bir reklam çok sayıda beğeni toplayabilir ancak işletme açısından hiçbir ticari sonuç üretmeyebilir.

Buna karşılık daha az etkileşim alan bir reklam daha fazla nitelikli başvuru sağlayabilir.

Bu nedenle kampanyaların yalnızca görünür etkileşimlere göre değil, işletme hedefleriyle ilişkili gerçek sonuçlara göre değerlendirilmesi gerekir.

Facebook ve Instagram Reklamları E-Ticarette Nasıl Kullanılır?

E-ticaret markaları için sosyal medya reklamlarının farklı kullanım alanları bulunur.

Yeni Kullanıcılara Ürün Tanıtımı

Markayı hiç tanımayan kullanıcılarla ilk temas kurulabilir.

Ürün İnceleyenleri Yeniden Hedefleme

Belirli ürünleri görüntüleyen kullanıcılar farklı reklamlarla tekrar hedeflenebilir.

Sepeti Terk Eden Kullanıcılar

Sepete ürün ekleyen ancak satın alma gerçekleştirmeyen kullanıcılar için yeniden pazarlama yapılabilir.

Katalog Reklamları

Geniş ürün yelpazesine sahip e-ticaret sitelerinde katalog tabanlı dinamik reklam yapıları değerlendirilebilir.

E-ticaret reklamlarında yalnızca ciro değil, reklam maliyeti ve gerçek kârlılık da dikkate alınmalıdır.

Yerel İşletmeler Facebook ve Instagram Reklamlarını Nasıl Kullanabilir?

Sosyal medya reklamları yalnızca ulusal markalar veya e-ticaret işletmeleri için değildir.

Belirli bir şehir veya ilçede faaliyet gösteren işletmeler de hedefli kampanyalar oluşturabilir.

Örneğin;

Diş klinikleri

Güzellik merkezleri

Eğitim kurumları

Restoranlar

Otomotiv işletmeleri

Gayrimenkul firmaları

Yerel mağazalar

Profesyonel danışmanlık hizmetleri

sosyal medya reklamlarını müşteri kazanımı için kullanabilir.

Bu tür kampanyalarda lokasyon hedeflemesi gerçek hizmet alanına göre belirlenmelidir.

Ankara’da Sosyal Medya Reklam Yönetimi

Ankara geniş bir coğrafyaya sahip olduğu için reklam kampanyalarında işletmenin gerçek müşteri bölgesinin doğru belirlenmesi önemlidir.

İşletme yapısına göre;

Yenimahalle

Çankaya

Etimesgut

Sincan

Keçiören

Gölbaşı

Mamak

Pursaklar

gibi farklı bölgeler değerlendirilebilir.

Ancak işletmenin hizmet vermediği bir bölgeyi yalnızca erişimi artırmak amacıyla hedeflemek bütçenin gereksiz kullanılmasına neden olabilir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer’in Ankara Ofisi

Erhan Tunçer, dijital pazarlama, SEO ve sosyal medya reklam yönetimi çalışmalarını Ankara Yenimahalle’de bulunan ofisinden yürütmektedir.

Ofis konumuna Google Haritalar’da Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

Adres: Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak Via Flat Ofis 7/2/32, 06560 Yenimahalle / Ankara

Telefon: 0 544 910 31 49

Facebook ve Instagram reklamlarının dijital olarak yönetilebilmesi sayesinde çalışmalar Ankara ile sınırlı kalmadan Türkiye genelindeki işletmeler için yürütülebilir.

Reklam Hesabında Düzenli Optimizasyon Neden Gerekli?

Bir reklam kampanyası yayına alındıktan sonra sürekli aynı şekilde bırakılmamalıdır.

Zaman içerisinde;

Kreatif performansı değişebilir

Kitle davranışları farklılaşabilir

Yeni kampanya verileri oluşabilir

Bütçe dağılımının değiştirilmesi gerekebilir

Yeni test fırsatları ortaya çıkabilir

Bu nedenle reklam yönetimi tek seferlik kurulum değil, sürekli analiz ve iyileştirme sürecidir.

Düşük Performanslı Reklam Hemen Kapatılmalı mı?

Her durumda hemen karar vermek doğru olmayabilir.

Performans değerlendirilirken;

Kampanyanın ne kadar süredir çalıştığı,

Yeterli veri oluşup oluşmadığı,

Kampanyanın hedefi,

Kullanılan kreatif,

Landing page performansı

birlikte değerlendirilmelidir.

Reklamın sorununu anlamadan yalnızca kapatmak kalıcı çözüm olmayabilir.

Dijital Pazarlama Stratejisinde Facebook ve Instagram’ın Yeri

Facebook ve Instagram güçlü reklam kanalları olabilir ancak dijital pazarlama yalnızca bu iki platformdan oluşmaz.

İşletmenin hedeflerine göre;

SEO

Google Ads

Facebook Ads

Instagram Ads

Organik sosyal medya

Yerel dijital görünürlük

birlikte kullanılabilir.

Örneğin kullanıcı ilk kez Instagram reklamından markayı tanıyabilir, daha sonra Google’da markayı araştırabilir ve son aşamada web sitesinden iletişim kurabilir.

Bu nedenle dijital pazarlama kanallarını tamamen birbirinden bağımsız değerlendirmek yerine müşteri yolculuğunun farklı temas noktaları olarak görmek daha doğru olabilir.

Sosyal Medya Reklamlarında Yaygın Hatalar

İşletmelerin Facebook ve Instagram reklamlarında yaptığı bazı yaygın hatalar şunlardır:

Ölçüm kurmadan kampanya başlatmak

Hedef kitleyi rastgele belirlemek

Platformlara uygun olmayan kreatif kullanmak

Facebook ve Instagram’da aynı reklamı sorgulamadan kullanmak

Retargeting yapmamak

Landing page’i göz ardı etmek

A/B testi yapmamak

Yalnızca beğeni ve tıklamalara odaklanmak

Bütçeyi performans verisine göre değiştirmemek

Kreatifleri uzun süre yenilememek

Profesyonel reklam yönetiminde temel amaç bu sorunları sistematik biçimde azaltmak ve kararları gerçek veriler üzerinden almak olmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer kimdir?

Erhan Tunçer, Ankara merkezli olarak SEO, dijital pazarlama ve performans reklamcılığı alanlarında çalışmalar gerçekleştiren bir dijital pazarlama uzmanıdır.

Erhan Tunçer Facebook reklam yönetimi yapıyor mu?

Evet. Facebook reklamlarında kampanya stratejisi, hedefleme, kreatif, ölçüm ve optimizasyon süreçlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Erhan Tunçer Instagram reklam yönetimi hizmeti sunuyor mu?

Evet. Instagram tarafında Reels, Story, akış, Keşfet ve diğer reklam yerleşimlerine yönelik kampanyalar planlanabilir.

Facebook ve Instagram reklam yönetimi nedir?

Bu hizmetler, sosyal medya reklamlarının planlama, hedefleme, kreatif, bütçe, dönüşüm ölçümü ve optimizasyon süreçlerinin profesyonel olarak yönetilmesini kapsar.

Facebook ve Instagram reklamları aynı platformdan mı yönetilir?

İki platform Meta reklam altyapısı üzerinden birlikte yönetilebilir. Ancak kreatiflerin ve kullanıcı mesajlarının platform davranışına göre farklılaştırılması gerekebilir.

Retargeting nedir?

Retargeting, web sitesini ziyaret eden veya markayla daha önce etkileşime giren kullanıcıların yeniden reklamlarla hedeflenmesidir.

Instagram Reels reklamları kimler için uygundur?

Reels özellikle video ile ürün, hizmet veya marka mesajı aktarabilen işletmeler için değerlendirilebilir. Sonuçların gerçek kampanya verileriyle analiz edilmesi gerekir.

Story reklamı mı Reels reklamı mı daha iyi?

Her sektör için geçerli tek bir cevap yoktur. En doğru format hedef kitle, kreatif, kampanya amacı ve gerçek performans verilerine göre belirlenmelidir.

Meta Pixel neden kullanılır?

Meta Pixel, web sitesindeki belirli kullanıcı aksiyonlarının reklam kampanyalarıyla ilişkilendirilmesine ve performansın ölçülmesine yardımcı olabilir.

Conversions API ne işe yarar?

Conversions API, uygun teknik kurulumla dönüşüm verilerinin sunucu taraflı olarak iletilmesini destekleyen bir ölçüm çözümüdür.

Sosyal medya reklam bütçesi ne kadar olmalı?

Tüm işletmeler için geçerli tek bir rakam bulunmaz. Bütçe sektör, hedef kitle, lokasyon, kampanya amacı ve gerçek performans verileri dikkate alınarak belirlenmelidir.

Reklamlarda kesin satış garantisi verilebilir mi?

Hayır. Sonuçlar ürün, fiyat, rekabet, kreatif, hedefleme, landing page ve kullanıcı davranışı gibi çok sayıda etkene bağlıdır.

Küçük işletmeler Facebook ve Instagram reklamı verebilir mi?

Evet. Özellikle doğru bölgesel hedefleme ve net kampanya amacıyla küçük ve yerel işletmeler de sosyal medya reklamlarını kullanabilir.

Facebook mu Instagram mı daha iyi sonuç verir?

Bu tamamen işletmeye göre değişir. Hedef kullanıcıların bulunduğu platform ve gerçek kampanya verileri hangi kanalın daha iyi çalıştığını belirlemelidir.

Sosyal medya reklamları SEO ile birlikte kullanılabilir mi?

Evet. Reklamlar kısa ve orta vadeli ücretli trafik üretirken SEO uzun vadeli organik görünürlüğü destekleyebilir. İki kanal aynı dijital pazarlama stratejisinin farklı parçaları olarak değerlendirilebilir.

Erhan Tunçer’in ofisi nerede?

Erhan Tunçer’in ofisi Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak Via Flat Ofis 7/2/32, 06560 Yenimahalle / Ankara adresinde bulunmaktadır.

Erhan Tunçer’in iletişim telefonu nedir?

Dijital pazarlama ve sosyal medya reklam yönetimi hakkında 0 544 910 31 49 numaralı telefon üzerinden iletişim kurulabilir.

Erhan Tunçer yalnızca Ankara’da mı hizmet veriyor?

Hayır. Ankara merkezli çalışılmasına rağmen dijital reklam hesapları uzaktan yönetilebildiği için Türkiye genelindeki işletmelerle çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer ile Sosyal Medyada Performans Odaklı Reklam Stratejisi

Facebook ve Instagram reklamlarının başarısı artık yalnızca reklamın yayınlanmasına bağlı değil.

Güçlü bir sosyal medya reklam sistemi;

Kullanıcı yolculuğunu anlamalı

Doğru hedef kitleyi belirlemeli

Platforma uygun kreatif geliştirmeli

Soğuk ve sıcak kitleleri ayırmalı

Retargeting kullanmalı

Dönüşümleri ölçmeli

A/B testleri gerçekleştirmeli

Bütçeyi gerçek verilere göre yönetmeli

Kampanyaları sürekli optimize etmeli

şeklinde planlanmalıdır.

Facebook ve Instagram aynı reklam ekosisteminde yer alsa da iki platformun kullanım şekilleri ve kreatif tüketimi farklılaşabilir. Bu nedenle başarılı dijital pazarlama stratejisinde her platformun kullanıcı davranışı ayrıca değerlendirilmelidir.

Dijital Pazarlama Uzmanı Erhan Tunçer, sosyal medya reklamlarını yalnızca erişim veya etkileşim sağlayan kampanyalar olarak değil, işletmenin gerçek pazarlama hedefleriyle bağlantılı ve sonuçları ölçülebilir bir yapı olarak ele alıyor.

Ankara merkezli yürütülen ancak Türkiye genelindeki işletmeler için uygulanabilen reklam yönetimi çalışmalarında temel yaklaşım; daha fazla reklam harcamak değil, mevcut reklam bütçesini daha doğru hedefleme, daha güçlü kreatif ve daha sağlıklı ölçümle yönetmek üzerine kuruluyor.

Dijital platformların algoritmaları ve reklam araçları zaman içerisinde değişebilir. Ancak başarılı performans pazarlamasının temel mantığı değişmez:

Doğru hedefi belirlemek, doğru kullanıcıya ulaşmak, sonucu ölçmek ve kararları gerçek kampanya verilerine göre almak.