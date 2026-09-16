"Okulların yangın güvenlik koşulları yetkili uzmanlar tarafından değerlendirilmeli"

Mimarlar Odası, okulların yangın güvenlik koşullarının yetkili uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, okullarda yangın güvenlik önlemleri alınmasının önemine işaret etti.

Her okulun mevcut durumunun incelenmesi, eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için somut bir uygulama takvimi oluşturulmasının şart olduğunu kaydeden Oda, okul aile birliklerini ve velileri, okullarındaki yangın güvenliği önlemlerinin durumunu sorgulamaya ve eksikliklerin giderilmesini talep etmeye çağırdı.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner yazılı açıklamasında Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü çerçevesinde, her okulun yangın güvenliği koşullarının yetkili uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve okullarda öncelikle ele alınması gereken temel önlemleri aktardı.

Kaçış kapılarını güvenli tahliyeye uygun olması gerektiğini vurgulayan Olguner, "Kapılar kaçış yönüne doğru açılmalı ve acil durumda kolaylıkla kullanılabilmelidir. Kaçış yolları sürekli açık tutulmalıdır. Koridorlar, merdivenler ve merdiven boşlukları eşya ile kapatılmamalı; bu alanlar depo olarak kullanılmamalıdır." dedi.

Tahliye planları hazırlanarak görünür yerlere asılması gerektiğini belirten Olguner, açıklamasında, "Kaçış yollarını, acil çıkışları ve yangın söndürme ekipmanlarının yerlerini gösteren planlar, öğrencilerin ve okul çalışanlarının kolayca görebileceği noktalarda bulunmalıdır. Yangın söndürme ekipmanları ve acil durum organizasyonu sağlanmalıdır. Uygun nitelik ve sayıdaki ekipmanlar kullanıma hazır tutulmalı, düzenli bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Acil durum ekipleri oluşturulmalı; eğitim ve tahliye tatbikatları düzenlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Yangın uyarı ve yönlendirme sistemleri sağlanmasının önemine devugu yapan Olguner, şunları aktardı:

"Okulun özelliklerine ve ilgili teknik gerekliliklere uygun yangın algılama, alarm ve anons sistemleri ile acil çıkış yönlendirmeleri ve acil aydınlatma düzenlemeleri yapılmalıdır. Kaçış mesafeleri ve otomatik söndürme gereksinimi birlikte değerlendirilmelidir. Kaçış mesafelerinin mevzuatta öngörülen sınırlar içinde kalması sağlanmalı; otomatik yağmurlama sistemi gerekliliği, binanın özellikleri ve ilgili teknik hükümler doğrultusunda uzmanlar tarafından belirlenmelidir.”

Güvenli eğitim ortamlarını sağlama sorumluluğunun ilgili kamu makamlarına ait olduğunu vurgulayan Olguner, Eğitim Bakanlığı’nı, okullarda mimarların katılımı ve mesleki denetimi olmadan yapı işleri yürütme yaklaşımından vazgeçmeye; mimarlık ve mühendislik uzmanlığını karar ve uygulama süreçlerine dâhil etmeye davet etti. Olguner, afetlere karşı bilimin ve mesleki uzmanlığın rehberliğinin zorunlu olduğuna işaret etti.

Olguner, Eğitim Bakanlığının sorumluluğundaki okullarda, mimarların mesleki katkısı ve denetimi olmaksızın yapım işlerinin yürütülmesinin bir uygulama biçimi hâline geldiğini ifade etti.

"Eğitimden sorumlu bir bakanlığın, eğitim yoluyla kazanılan mesleki uzmanlıkları göz ardı etmesinin ciddi bir çelişki" olduğunu kaydeden Olguner, okullardaki yapı işlerinin; mimarların ve ilgili mühendislik disiplinlerinin uzmanlığına, bilimsel ilkelere ve yürürlükteki mevzuata dayanması gerektiğini vurguladı.

"Okulların güvenli hâle getirilmesi amacıyla destek vermeye hazırız"

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan KTMMOB Mimarlar Odası’nın, okulların güvenli hâle getirilmesi amacıyla Eğitim Bakanlığı’na kendi uzmanlık alanında teknik destek sunmaya ve ilgili kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu da belirten Olguner, “Çocuklarımızın güvenliği ertelenemez. Güvenli okullar için gerekli adımlar gecikmeden atılmalıdır.” ifadelerini kullandı.