Altın Koza, 4 kategorideki toplam 63 filmlik kısalarıyla da ses getirecek

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarında finale kalan filmler ve jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl festivalde Ulusal, Uluslararası, Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması olmak üzere dört ana kategoride toplam 63 kısa film, Altın Koza Ödülleri için yarışacak. Bu yıl festivale yapılan toplam 983 başvuru arasından sıyrılan 63 kısa film, Altın Koza heyecanı yaşayacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 10 film yarışacak

Türkiye bağımsız sinemasından öne çıkan yapımların yer aldığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 10 film, 412 başvuru arasından finale kaldı. Berna Sitera Değirmen’in “Aşk ve Diğerleri”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Bir Gece Kadar Uzak”, Salih Ortaçay’ın “Gece Mesaisi”, Erol Küçük’ün “Hazirun”, Ecre Begüm Bayrak’ın “İstiğfar ya da Kar”, Halil Tanışan’ın “Otel”, İlayda İşeri’nin “Tarla Fareleri”, Elit İşcan’ın “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum”, Buse Halaçoğlu’nun “Yakın” ve Dalya Keleş’in “Yerçekimi” adlı filmleri, yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, oyuncu Ezgi Çelik ile yönetmen, senarist Umut Subaşı’dan oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi'nin karşısına çıkacak.

13 ülkeden 10 film Adana’da Altın Koza için yarışacak

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda bu yıl Hollanda, Meksika, Kolombiya, Azerbaycan, Şili, Filistin, İspanya, Guatemala, Kamboçya, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık ve Lübnan’dan toplam 10 film yer alıyor. Andrés Khamis Giacoman ile Francisca Khamis Giacoman’ın “Baisanos”, Sophea Kim’in “Chant of the Desert Flower”, Igor Smola’nın “It Lives Under the Snow”, Melissa Nocetti’nin “I Used To Call That Man Home”, Quenton Miller’ın “Koki, Ciao”, Sebastian Lojo’nun “Madrugada”, Néstor López’in “Polígono X”, Carlos Velandia ile Angélica Restrepo’nun “This is not your Garden”, Radheya Jang’ın “Trading Cards” ve Samir Syriani’nin “What If They Bomb Here Tonight ?” adlı filmleri, Meksika’dan yönetmen Joaquín del Paso, Türkiye’den yönetmen Gözde Kural ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu’dan oluşan ana jürinin değerlendirmesine sunulacak.

Geleceğin sineması: Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması

Festivalin bu yılki en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması, görsel sanatlar ve dijital anlatıcılığın sınırlarını zorlayan 10 filmi bir araya getiriyor. İlk yılında 105 başvurunun yapıldığı yarışmada; Zeynep Kahreman’ın “7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü”, Çağatay Dörtyıldız’ın “Başka Türlü”, Hakan Kemiksiz’in “Bir Dilek Tut”, Barış Fert’in “Gece Yarısı, Benimle”, Melik Külekci’nin “İnsan Çiftliği”, Hazar Vurgun Çağıldıyan’ın “İzler”, Mustafa Savaş’ın “Lekesiz”, Ulaş Baltacı’nın “Sanatorium Poetica”, Kaan Atilla Taşkın’ın “Son Dodo” ve Bora Yavuz Subaşı’nın “Yüce Sezar!” adlı filmler, Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi tarafından değerlendirilecek.

21 üniversite, 4 dalda toplam 33 film

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç sinemacıların 312 başvuru ile yoğun ilgi gösterdiği Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda, 21 farklı üniversiteden toplam 33 film Kurmaca,Belgesel,Deneysel ve Canlandırma dalında Jüri karşısına çıkacak.