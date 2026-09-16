Joy Cafe & Bar İskele’de hizmete açıldı

DND Cyprus tarafından İskele’de hayata geçirilen La Joya Rezidansları ve Resort bünyesinde Joy Cafe & Bar hizmete açıldı.

Arkin İskele Otel’e yaklaşık iki dakika mesafede bulunan işletmenin, La Joya’nın havuz alanında hizmet vereceği belirtildi. Joy Cafe & Bar’ın yalnızca rezidans sahipleri ve konaklama misafirlerine değil, İskele’de yaşayanlar ile bölgeyi ziyaret edenlere de açık olacağı kaydedildi.

İşletmede sabah kahvesi ve kahvaltının yanı sıra gün içerisinde yemek ve içecek seçenekleri ile akşam buluşmalarına yönelik hizmet sunulacağı ifade edildi.

Yönetimde Ş. Serhan Yıldırım

Joy Cafe & Bar’ın yönetimini, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Ş. Serhan Yıldırım’ın üstlendiği belirtildi.

Yıldırım’ın yiyecek ve içecek yönetimi, gastronomi, servis standartları, menü planlaması, maliyet ve operasyon yönetimi alanlarında deneyime sahip olduğu aktarıldı.

Mutfağın başında Şef Ömer Ürüt

İşletmenin mutfak sorumluluğunu ise 22 yıllık mesleki deneyime sahip Şef Ömer Ürüt’ün üstlendiği bildirildi.

Joy Cafe & Bar’da taze ürünlerle hazırlanan yemeklerin yanı sıra kahvaltı ve gün boyu farklı yiyecek seçeneklerinin sunulacağı belirtildi.

La Joya Rezidansları ve Resort içerisinde yer alan işletmenin, bölgedeki sosyal ve yeme-içme seçeneklerine yönelik hizmet vermesi amaçlanıyor.