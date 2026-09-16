Nikos Tornaridis Asya ve Afrika ülkelerine Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu "Özel Siyasi Temsilcisi” atandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, eski DİSİ’li Milletvekili Nikos Tornaridis’i, Asya ve Afrika'ya Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili “Özel Siyasi Temsilcisi” olarak atadı.

Politis.com.cy ve diğer internet gazetelerine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı atama kararıyla ilgili açıklamada Tornaridis’in, Hristodulidis’in talimatları ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un koordinesinde “Kıbrıs sorunuyla ilgili konularda iki kıtadaki ülkelerde siyasi temaslarda bulunacağı” bilgisi verildi.

Nikos Tornaridis’in görevinin, Rum yönetiminin Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerinin ileri götürülmesi, Asya ve Afrika ülkelerinde uluslararası desteği güçlendirmek üzerine odaklanacağı da açıklamaya eklendi.

Tornaridis’in bu göreve seçilmesinde, siyaset ve meclis geçmişi, Kıbrıs sorununda uzun yıllar çalışması ve parlamentolar arası örgütlerdeki faaliyetleri ile geliştirdiği uluslararası temaslarının dikkate alındığı kaydedildi.

Tornaridis’in “Özellikle, Asya Parlamenterler Meclisi’nde 13 yıl Başkan Yardımcılığı yapmış olduğuna, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcılığı ve Rum heyet başkanlığı yaparak uluslararası alanda deneyim, siyasi ve kurumsal temas ağı oluşturmuş olmasına” dikkat çekildi.