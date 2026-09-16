“Üretim, termik santralde 65 MW, dizel santralde ise 75 MW azaldı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), elektrik üretim kapasitesindeki değişimi “Ünal’dan önce, Ünal’dan sonra” ifadeleriyle paylaşarak Başbakan Ünal Üstel’e göndermede bulundu.

EL-SEN’in paylaştığı verilere göre, termik santralde 100 MW olan üretim 35 MW’a gerileyerek 65 MW, dizel santralde ise 120 MW olan üretim 45 MW’a gerileyerek 75 MW azaldı. Böylece termik ve dizel santrallerin toplam üretimi 220 MW’tan 80 MW’a düştü; toplam kayıp 140 MW oldu.

Mobil santrallerde ise ters yönde bir değişim yaşandı. EL-SEN’in tablosunda 40 MW olarak gösterilen mobil santral üretimi 100 MW’a çıktı. Buna göre mobil santrallerden sağlanan üretim 60 MW arttı.

Üç kalemde toplam üretim ise EL-SEN’in paylaştığı rakamlara göre 260 MW’tan 180 MW’a gerileyerek 80 MW azaldı.

EL-SEN, tabloyla birlikte Üstel’in “Ocak 2026, enerji sorunlarımızın çözümünde tarihi bir dönüm noktası olacak” sözlerine de yer verdi.