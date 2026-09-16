İKD heyeti Yeniboğaziçi Belediye Başkan Vekili Beyköylü’yü ziyaret etti

İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ve beraberindeki heyet, Yeniboğaziçi Belediye Başkan Vekili Esen Beyköylü’yü makamında ziyaret etti.

İKD’den verilen bilgiye göre, görüşmede derneğin hayata geçirdiği projeler, kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ele alındı.

İKD Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki varlığını güçlendirecek her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Bozkırlı, yerel yönetimlerle kurulacak güçlü diyalog ve dayanışmanın, bölgesel düzeyde kadınların güçlenmesi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkan Vekili Esen Beyköylü de kadın emeğini ve mücadelesini destekleyen projelere her zaman katkı koymaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.