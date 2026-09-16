Baf morgunda bir ceset uluslararası standartlarda öngörülen 30 gün yerine üç yıla yakın süre bekletildi

Baf Genel Hastanesi morgunda bir cenazenin, uluslararası standartlarda öngörülen 30 gün yerine 1040 gün boyunca tutulduğu, Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştayının yayımladığı denetim raporuyla ortaya çıktı.

Raporda, 2023’ten bu yana kötü koku şikâyetleri ve hijyen sorunlarına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ve dondurucunun arıza yapması nedeniyle Sağlık Hizmetleri tarafından morgun geçici olarak kapatıldığı da belirtildi.

Uzun süreli bekletme ve hijyen sorunları…

Mayıs 2026’da yapılan habersiz denetimde morga dezenfeksiyon yapıldığı gerekçesiyle giriş sağlanamadığı; söz konusu bulgu ve kanıtların personel görüşmeleri ve yazışmalara dayandırıldığı ayrıca raporda, cenazelerin uluslararası standartlar dışında uzun süre buzdolabında tutulduğu ve bunun kimlik tespitinde ve cesetlerin herhangi bir ihtiyaç halinde bulunabilmesinde sorunlara yol açabileceği ifade edildi.

Ekipman bakımındaki eksiklikler…

Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştayı, morgun işletilmesinden sorumlu Okypy’nin elzem ekipman bakımını yeterince yerine getirmediğini, arızaları bildiren bir uyarı sistemi bulunmadığını ve sorunların ancak kötü kokularla fark edilebildiğini kaydetti.

Ayrıca arıza durumunda cenazelerin taşınabileceği alternatif bir alanın olmadığı ve personel eksikliği bulunduğu da belirtildi.

Öneriler ve Okypy’nin yanıtı…

Raporda, uluslararası standartlara uygun otomatik izleme ve arıza uyarı sistemlerinin kurulması, alternatif depolama alanlarının oluşturulması ve Sağlık Bakanlığı ile Okypy arasında sorumlulukların netleştirilmesi önerildi.

Okypy ise, morgun bakım koordinatörünün Ulaştırma Bakanlığına bağlı Elektromekanik Hizmetler Dairesi olduğu açıklamasını yaptı.