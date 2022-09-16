Yeni adli yıl, “yine aynı sorunlarla” açıldı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2022 – 23 Adli Yıl Açılışı kapsamında basına açıklamalarda bulundu, geçmiş açılışlarda olduğu gibi “aynı sorunlardan” dert yandı.

Özellikle personel ve bina eksiklikleri konusunda “Geçen seneki konuşmamla bu seneki konuşmam arasında fark olmayacak” diyen Yüksek Mahkeme Başkanı, “Yıllardır aynı şeyleri söylüyorum ancak mesafe kat ettiğimizi söyleyemem. Arzu edildiği taktirde yargının tüm sorunlarının çözülmesi mümkün” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı, KKTC bütçesinden yargıya ayrılan payın, yüzde 0.48 olduğuna dikkat çekerek, “Başka ülkelerle mukayese yapmayacağım ama bu rakamın arttırılması gerek” dedi.

Sözlerine başlarken, “Masraflı bir törenle adli yıla başlamayı uygun bulmadık, bu yıl da sadece basınla bir sohbet toplantısı yapıyoruz” diyen Şefik, “Umarım bir sonraki yıla koşullar değişir, ülkemiz ekonomik açıdan daha refah günlere ulaşmış olur” dedi.

“Ceza davalarında 26,57’lik bir artış görülmekte”

Dava rakamlarına ilişkin istatistiki bilgiler veren Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, “Hukuk davaları sayılarına bakıldığında, geçen yıla oranla yüzde 6,63 azalma mevcut. Ceza davalarında ise 26,57’lik bir artış görülmekte. Ceza davaları açısından tablo iç açıcı değildir” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken davalar… ‘Rüşvet’ 1’den 21 davaya yükseldi

Dikkat çeken bazı davalara işaret eden Şefik, “Adam Kaçırma” ya da “Rızası Dışında Alıkoyma” suçlarına ilişkin 2020 yılında 4 dava bulunduğunu, 2021’de bu rakamın 13’e çıktığını, 2022’de ise 20’ye yükseldiğini aktardı.

“Rüşvet Almak” ya da “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarına ilişkin davalara da değinen Şefik, bu konudaki dava sayılarının 2019’da 1 olduğunu, 2020’de 18 ve 2021’de ise 21’e yükseldiğini anlattı.

En fazla dava ‘uyuşturucu’ suçundan… İkinci sırada ‘Sahte Resmi Belge Düzenlemek’

En fazla davanın “uyuşturucu” suçundan geldiğini anlatan Şefik, “2019’da uyuşturucu suçundan 310 dava varken, 2020’de 322, 2022’de ise 314 dava bulunmakta” dedi.

314 dava ile birinci sırada uyuşturucu suçlarının bulunduğunu yineleyen Şefik, “İkinci sırada ise ‘Sahte Resmi Belge Düzenleme’ suçları bulunuyor. Bu suçlar aslında, toplumdaki sorunların nerelere yoğunlaştığını gösteriyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Onca emekliliğe karşın mahkemelere 12 personel verildi”

Personel eksikliği konusunun, KKTC geneli için bir sorun olduğunu söyleyen Şefik, “Kamu Görevlileri Yasası’nın tekrardan gözden geçirilmesi gerek. Ama bu da bir türlü yapılamıyor” dedi.

Mahkemelerde 2021 yılında 15 kişi, 2022’de ise 8 kişinin emekli olduğunu, 8 kişinin izin kullanarak 2023’de emekli olacağını aktaran Şefik, “2021’de 5, 2022’ yılında ise 4 personelimiz öğretmenliğe, 1 personelimiz ise Vergi Dairesi’ne geçmiştir. Bize çok yardımları olan arkadaşlarımız emekliye ayrılma, başka bir kuruma geçme hazırlandığında. 15 kişinin başka dairelere geçmek için form imzalattıkları bilinmekte. Ancak emekli olan kişilere karşın 2021’de hiçbir personel verilmedi, 2022’de ise 12 personel verilmiştir. Mukayyitliklere yeni kan verilmiyor bu da yavaşlamaya neden oluyor” şeklinde konuştu.

“Yıllardır aynı şeyleri söylüyorum ancak mesafe kat ettiğimizi söyleyemem”

Yüksek Mahkeme Başkanı, “Yıllardır aynı şeyleri söylüyorum ancak mesafe kat ettiğimizi söyleyemem. Arzu edildiği takdirde yargının tüm sorunlarının çözülmesi mümkün” diyerek, KKTC bütçesinden yargıya ayrılan payın, yüzde 0.48 olduğuna dikkat çekti, “Başka ülkelerle mukayese yapmayacağım ama bu rakamın arttırılması gerek” dedi.