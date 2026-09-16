“Yeni acılar yaşanmaması için bu iş yasal zemine oturmalı”

Serap ŞAHİN

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okullar açılmadan önce yeni eğitim-öğretim yılına “hazırız” açıklamasına karşın, yeni dönem öğrenci taşımacılığı kriziyle başladı. Taşımacılar, aylardır gündeme getirdikleri sorunların çözüme kavuşturulmadığını belirterek, sözleşme ve protokol olmadan öğrenci taşımacılığına başlamadı.

KAR-İŞ ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin üç temel talebi bulunuyor: Öğrenci taşımacılığının sözleşme ve protokolle yasal statüye kavuşturulması ve gerekli izinlerin yenilenmesi; öğleden sonra yapılan taşımacılığın sözleşmelere dahil edilerek ödemelerin güvence altına alınması; refakatçilerin sorumluluğunun taşımacılardan alınarak devlet tarafından üstlenilmesi ve refakatçilerin eğitimden geçirilmesi.

YENİDÜZEN’e konuşan KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, yaklaşık 300-350 aracın izinlerinin sona erdiğini ve mevcut durumda yapılacak taşımacılığın yasal statüde olmadığını belirterek, sorunlar protokolle çözülmeden işe başlamalarının mümkün olmadığını söyledi. Topaloğlu, yüzde 40’lık ücret artışının da henüz resmileştirilmediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Bekir Beksan Akandere ise meselenin yalnızca ücret artışı olmadığını vurguladı. Güvenlik önlemlerine karşı oldukları yönündeki söylemleri reddeden Akandere, gemi faciası gibi benzer acıların yaşanmaması için öğrenci taşımacılığının kayıt altında, kuralları belirlenmiş ve yasal zeminde yapılması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise BRT’de yayınlanan Gündem 12 programına telefonla bağlanarak, Bakanlığın süreçteki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar-İş ile uzun süredir görüşmeler yürütüldüğünü ve önceliklerinin güvenli öğrenci taşımacılığı olduğunu belirten Çavuşoğlu, taşımacıların taleplerini cuma günü Bakanlığa ilettiğini, pazartesi günü için randevu verilmesine rağmen eylem kararı alındığını söyledi. Çavuşoğlu, yeni bir protokol yapılması talebine olumlu yaklaştığını belirtirken, uzlaşı aramayan ve taleplerini Bakanlığa “dikte etmeye çalışan” tarafın Kar-İş olduğunu ileri sürdü.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu :

“300-350 aracın yapacağı taşımacılık yasal statüde değil”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığında yaşanan krizin geçen yıldan bu yana devam eden sözleşme, ödeme ve izin sorunlarından kaynaklandığını belirterek, yaklaşık 300-350 aracın izinlerinin henüz onaylanmadığını söyledi. Topaloğlu, sorunlar protokolle çözüme kavuşturulmadan taşımacılığa başlamalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Topaloğlu, geçen yıl eylül ayında verilmesi gereken ücret artışının ocak ayında verildiğini, yeni sözleşmelerin ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve seçim yasakları nedeniyle zamanında yapılamadığını anlattı. Şubat ayında Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan yeni sözleşme sürecinin haziran ayına kadar uzadığını kaydeden Topaloğlu, Maliye ve Eğitim Bakanlığı’nda öğrenci taşımacılığıyla ilgilenen iki personelin emekli olmasının ardından yerlerine zamanında yeni personel atanmamasının da süreci aksattığını söyledi.

“8,5 milyon TL para kestiler”

Topaloğlu, sözleşmelerde refakatçilere yapılan ödemelerle ilgili yüzde 10’luk bir hata bulunduğunun kendilerine bildirildiğini belirterek, bunun sonucunda taşımacılardan yaklaşık 8,5 milyon TL kesildiğini söyledi.

Söz konusu paranın taşımacıların değil, refakatçilerin ücreti olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Bu bizim paramız değil, refakatçinin parası. Biz bu paraları bir yıldır bu insanlara ödedik. Ödediğimiz bir parayı, fatura karşılığını yıl sonunda bizden kestiler” dedi.

Topaloğlu, yaklaşık 360 refakatçinin Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet verdiğini de belirterek, yaşanan sorunun kurallara bağlanmasını ve kalıcı şekilde çözülmesini istediklerini kaydetti.

“Ek sözleşme yapılsa dahi Maliye ödeme yapmayacağını söylüyor”

Yeni eğitim yılı başlamadan önce sorunların çözülmesini talep ettiklerini anlatan Topaloğlu, Eğitim Bakanlığı ile Maliye arasında da sözleşme ve ödeme konusunda sorun bulunduğunu söyledi.

Topaloğlu, Eğitim Bakanlığı’nın ek sözleşmeleri yapabileceğini belirtmesine karşın Maliye’nin bu sözleşmeler yapılsa dahi ödeme yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.

Taşımacıların yakıt ve diğer giderlerini karşılayabilmesi için avans talep ettiklerini ancak bunun da yasal olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğini kaydeden Topaloğlu, sorunların eğitim dönemi başlamadan çözülmesi için defalarca girişimde bulunduklarını söyledi.

“On kere Bakanlığın kapısını çaldık”

Haziran ayında görüşülmesi beklenen sorunların önce ertelendiğini, ağustos ayında ise okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldığını hatırlatarak yeniden girişimde bulunduklarını belirten Topaloğlu, “Bize gün verin dedik. On kere Bakanlığın kapısını çaldık” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, 11 Eylül’de kendilerinden taleplerini yazılı olarak sunmalarının istendiğini, cuma günü gerçekleştirilen görüşmede ise ağırlıklı olarak araçların denetlenmesi ve güvenli taşımacılık konularının gündeme getirildiğini anlattı.

“300 aracın izni 10 Haziran’da sona erdi”

Taşımacılıkta en önemli sorunlardan birinin izinler olduğunu vurgulayan Topaloğlu, Eğitim Bakanlığı ile sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapan yaklaşık 250-300 aracın geçici izinlerinin 10 Haziran’da sona erdiğini söyledi.

Bu araçların izinlerinin yeniden onaylanması gerektiğini belirten Topaloğlu, “Üç yüz tane aracımız şu an bu izinlerle taşıma yaparsa yasal değil. Dedik ki bunları İzin Kurulu’ndan onaylayın. Onlar da ‘Siz başlayın, halledeceğiz’ diyor” dedi.

Yeni okulların açılması nedeniyle mevcut güzergâh izinlerinin de yetersiz kaldığını anlatan Topaloğlu, bir taşımacının izin verilen güzergâhın dışındaki yeni bir okula öğrenci götürmesi halinde izinsiz taşımacılık durumuyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

“Yüzde 40’lık artış resmileştirilmedi”

Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı için yüzde 40 oranında artış yapıldığının söylendiğini ancak bunun henüz resmileştirilmediğini de belirtti.

İzinlerin onaylanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın ek sözleşmeleri hazırlaması gerektiğini ifade eden Topaloğlu, sözleşmeler hazırlanmadığı için bunları Ulaştırma Bakanlığı’na götürerek gerekli izin işlemlerini yaptıramadıklarını söyledi.

Topaloğlu, “Bu 300-350 arkadaşımızın yapacağı taşımacılık yasal bir statüde değildir. Çünkü geçici izinle izinlendirildiler. Bunların yeniden İzin Kurulu’nda onaylanması gerekiyor” diye konuştu.

“İşin yasal statüye kavuşturulmasını istiyoruz”

KAR-İŞ’in temel taleplerini de sıralayan Topaloğlu, öncelikle Eğitim Bakanlığı ile yapılacak bir anlaşmayla öğrenci taşımacılığının yasal statüye kavuşturulmasını istediklerini söyledi.

Öğleden sonra yapılan öğrenci taşımacılığına ilişkin ödemelerin de sözleşmelere işlenmesi gerektiğini belirten Topaloğlu, ödemelerin yapılmasına rağmen bu hizmetlerin sözleşmelerde yer almadığını ifade etti.

Maliye’nin sözleşmeler olmadan ödeme yapamayacağını bildirdiğini aktaran Topaloğlu, taşımacıların yakıt ve diğer giderlerini karşılayabilmesi için ödemelerin düzenli yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

“Protokol yapılmadan işe başlama şansımız yok”

Sorunların seçim yasakları başlamadan çözülmesi gerektiğini söyleyen Topaloğlu, izin işlemlerinin gecikmesi halinde sürecin daha da uzayacağını ifade etti.

Topaloğlu, “Biz bugünden sorunlarımızın protokolle bitirilip işimize başlamak istiyoruz. Ama şu an herhangi bir muhatabımız yoktur. Dolayısıyla işe başlama şansımız yok” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kendilerine randevu verildiği halde eyleme başladıkları yönündeki açıklamasına da yanıt veren Topaloğlu, kendilerinin yalnızca görüşme değil, sorunların protokolle çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini söyledi.

Topaloğlu, taşımacılığa mevcut koşullarda başlamaları halinde izin sorununun devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Bekir Beksan Akandere:

“Tek derdimiz zam değil”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Bekir Beksan Akandere, öğrenci taşımacılığının sözleşme ve protokol olmadan başlatılmasını istemediklerini belirterek, taleplerinin yalnızca ücret artışıyla ilgili olmadığını söyledi.

KAR-İŞ ile birlikte hareket ettiklerini belirten Akandere, öğrenci taşımacılığı gibi ciddi bir konunun sözleşmesiz ve protokolsüz yürütülemeyeceğini ifade etti.

Akandere, “Toplu taşımacılık ve öğrenci taşımacılığı yaparken bunu sözleşmesiz, protokolsüz, gayri yasal bir şekilde başlatmak istemiyoruz. Bu, ahbap çavuş ilişkisiyle dönebilecek bir durum değildir. Bu ciddi bir iştir, çocukların taşımacılığıdır” dedi.

Taşımacılığın kayıt altında ve günün koşullarına uygun şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Akandere, ileride yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için gerekli düzenlemelerin baştan yapılması gerektiğini kaydetti.

“Güvenlik önlemlerine karşı değiliz, talep eden biziz”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun taşımacıların güvenlikle ilgili düzenlemelere karşı çıktığı yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Akandere, araç içi kamera ve emniyet kemeri gibi uygulamalara karşı olmadıklarını söyledi.

Akandere, “Tam aksine bunların talebini yapan biziz. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak mayıs ayından itibaren ilgili bakanlıklara defalarca yazılı olarak talepte bulunduk” ifadelerini kullandı.

Sorunların son güne bırakılmaması gerektiğini belirten Akandere, gerekli adımların daha önce atılması halinde bugün yaşanan krizin ortaya çıkmayacağını ifade etti.

Kendilerine pazartesi günü randevu verildiğinin doğru olduğunu söyleyen Akandere, ancak randevunun öğrenci taşımacılığının başlayacağı günün akşam saatlerine verilmesini eleştirdi.

Akandere, “Sabahleyin taşımacılığın başladığı ve bizim sorunlar çözülmeden başlamayacağımızı ifade ettiğimiz bir işte, okul taşımacılığının başlayacağı gün akşam üzeri randevu verilmesi açıkçası çok samimi gelmiyor bize” dedi.

Sorunların çözümü için Eğitim ve Maliye Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığı ve polisin de dahil olduğu tüm ilgili tarafların bir araya gelmesi gerektiğini belirten Akandere, alınacak kararların protokol ve imzalı tutanaklarla resmiyet kazanmasını istediklerini söyledi.

“Bugün başlayın, yarın hallederiz anlayışıyla olmaz”

Taşımacıların yola çıkmadan önce hangi şartlarda ve hangi ücretlerle hizmet vereceklerini açıkça bilmesi gerektiğini ifade eden Akandere, “Eğer işin içinde ciddiyet olursa bu şekilde yapılır. Ancak ‘Bugün başlayın, yarın hallederiz’ niyetiyle bu işi hiçbir yere bağlayamayız” diye konuştu.

Refakatçi konusunun da ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Akandere, öğrenci sayısındaki artışla birlikte refakatçi sayısının da arttığına dikkat çekti.

Refakatçilerin sorumluluğunun taşımacıların üzerinden alınmasını isteyen Akandere, bu kişilerin devlet tarafından belirlenmesi ve gerekli eğitimlerden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Akandere, “Yarın yaşayabileceğimiz bir kazada bütün yükümlülük bizde olacaktır. Bu riski açıkçası biz alamayız” dedi.

Refakatçilere yönelik eğitim konusunda kendi çalışmalarını hazırlayarak ilgili makamlara sunduklarını da belirten Akandere, taşımacıların üzerlerine düşeni yaptığını ancak aynı yaklaşımı karşı taraftan görmediklerini ifade etti.

Sektörde eksiklikleri bulunan taşımacıların da olabileceğini ve bunların giderilmesini istediklerini kaydeden Akandere, amaçlarının mevcut sorunları çözmek olduğunu vurguladı.

Akandere, “Eğer tek derdimiz zam olmuş olsaydı bu taşımacılığı başlatırdık. Ama tek derdimiz zam değildir” ifadelerini kullandı.

Akandere, yakın zamanda yaşanan üzücü olayların sonuçlarına dikkat çekerek, öğrenci taşımacılığında gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

“Yarın acı bir şey yaşanmaması adına bu işlerin kayıt altında, güncel çağa uygun şekilde hareket edilerek yapılması gerekiyor” diyen Akandere, öğrenci taşımacılığının sözleşmesiz ve protokolsüz başlatılmasını istemediklerini vurguladı.