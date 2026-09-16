Bakanlar Kurulu'ndan 557 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni

Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası kapsamında 557 yabancı uyruklu kişinin taşınmaz edinmesine izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmazlara ilişkin detayları bulunan 557 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmazın serbest olması kaydıyla gerekli izin verildi.

İzinlerin, söz konusu yasa ve önerge kapsamında belirtilen şartlar doğrultusunda uygulanacağı belirtildi.