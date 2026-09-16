Hükümetten DAÜ VYK Başkanını görevden alma istemi

Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) yönetiminde dikkat çeken bir operasyona imza attı.

16 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre hükümet, DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora ile VYK'nin YDP'li üyesi Üyesi Turan Büyükyılmaz’ın görevden alınmasını ve yerlerine yeni isimlerin atanmasını Cumhurbaşkanı’na önerdi.

​Gerekçe: "Çalışma işleyişi, işbirliği ve koordinasyonda aksaklık"

​Resmi Gazete’de yayımlanan Ü(K-I)1950-2026 sayılı kararda; 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 5’inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkiye atıfta bulunuldu.

​Kararda şu ifadelere yer verildi:

VYK Başkanı Şemi Bora'nın "çalışma işleyişi, düzeni, işbirliği ve koordinasyonu sağlamasında aksaklık yaşanması" gerekçesiyle görevden alınması ve kalan süresini tamamlaması için yerine halen VYK Üyesi olan Anıl İmre’nin Başkan olarak atanması.

Qnıl İmre’nin VYK Başkanı olmasıyla boşalacak üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Hulus Hulusioğlu’nun atanması,

VYK Üyesi Turan Büyükyılmaz’ın "çalışma işleyişi ve koordinasyonun yeniden düzenlenmesi ve sağlanması" gerekçesiyle görevden alınması ve yerine kalan süreyi tamamlaması için Hasan Esen’in atanması hususlarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verildi.

​En son YENİDÜZEN’e konuşmuştu: "İstifamı bekleyenler hayal kırıklığına uğrar"

​Bakanlar Kurulu’nun görevden alma hamlesi, Şemi Bora’nın kısa süre önce YENİDÜZEN’e yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından geldi.

​Ödül Aşık Ülker’e konuşan Bora, üniversitedeki yönetim zafiyetini sert sözlerle eleştirmiş ve “DAÜ iyi idare edilmiyor. DAÜ'nün kurtulması için değiştirilmesi gereken ilk şey yönetimidir” ifadelerini kullanmıştı.

​Röportajında istifa baskılarına da kapıyı kapatan Bora, şu ifadeleri kullanmıştı:

​“İstifamı bekleyenler veya arzulayanlar varsa, çok hayal kırıklığına uğrayacaklar. Ben önüme zorluk çıktı diye yolundan dönecek biri değilim. Ben görevimin başındayım. Bundan sonra da kararlarımı kişilere, baskılara veya herhangi bir kesimin beklentilerine göre değil; hukuka, kurumsal teamüllere ve DAÜ'nün çıkarlarına göre vermeye devam edeceğim.”

​Üniversitede tüzüğü yürürlüğe girmemiş yüksekokullara usulsüz atamalar yapıldığını ve seçilmiş enstitü müdürlerine yönelik yıldırma politikası izlendiğini iddia eden Bora, Rektörlük ile VYK arasındaki yetki ve yönetim krizine de açıkça işaret etmişti.

​Hükümetin görevden alma önerisinin ardından gözler, atama ve görevden alma yetkisini elinde bulunduran Cumhurbaşkanlığı makamına çevrildi.