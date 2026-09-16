“Ada 74’ün hesabı verilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında 14 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasının ardından denizcilik alanındaki yapısal sorunların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Usar İncirli, facianın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve sonuçların şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasının önemine işaret ederek, denizcilik alanında etkin, bağımsız ve çağdaş bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

CTP’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı Denizcilik Politikaları’na da işaret eden Usar İncirli, Limanlar Otoritesi ile Denizcilik Otoritesi’nin birbirinden ayrılması ve gerekli yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklama şöyle:

30 Ağustos’ta Girne açıklarında 14 canımızı kaybettiğimiz Filo Jet faciasının acısı hâlâ yüreklerimizde taze.

Yaşananların bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve sonuçlarının şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılması, yalnızca bugün için değil, ülkemizin geleceği açısından da kritik öneme sahiptir.

Büyük bir acıyla sonuçlanan bu olay, denizcilik alanında yıllardır biriken sorunları bütün yönleriyle yeniden değerlendirmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Geçtiğimiz günlerde Denizcilik Politikalarımızı açıklarken, mevcut yapının neden değişmesi gerektiğini ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaştık. Limanlar Otoritesi ile Denizcilik Otoritesi’nin birbirinden ayrılması ve denizcilik alanında etkin, bağımsız ve çağdaş bir denetim yapısının oluşturulması hedefiyle gerekli yapısal değişiklikleri vakit kaybetmeden hayata geçireceğimizi ifade ettik.

Bütün bunları konuşurken yakın geçmişte yaşadığımız Ada 74 dosyasını da unutmadık.

2023 yılında “KKTC’nin Akdeniz’deki yeni gururu” olarak tanıtılan Ada 74, deniz ulaşımına yeni bir soluk getireceği söylenerek törenlerle hizmete alınmıştı. Ancak daha bir yıl geçmeden sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle satış sürecine girildi. Bugün ise Ada 74 sefer yapmıyor.

Elbette denizcilik alanında yatırım yapmak önemlidir. Ancak ülkenin kısıtlı kaynakları yatırıma dönüşürken mali etki, verimlilik, kamu yararı ve toplumsal fayda mutlaka gözetilmelidir.

Ada 74’ün hangi fizibiliteye dayanarak alındığı, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, yatırım kararının hangi değerlendirmelerden ve denetimlerden geçtiği ve böylesine iddialı biçimde tanıtılan bir yatırımın nasıl kısa sürede bu noktaya geldiği, kamuoyunun cevap beklediği önemli sorulardır.

Ada 74, yalnızca “başarısız bir yatırım” denilerek geçiştirilebilecek bir mesele değildir.

Mesele, kamu adına nasıl karar alındığı, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, kararların hangi denetim mekanizmalarından geçtiği ve ortaya çıkan sonuç karşısında kimin siyasi ve idari sorumluluk üstlendiği meselesidir.

Bu nedenle hükümetin bütününün siyasi sorumluluğu vardır.

Biz Ada 74’ü unutmadık. Kamuyu zarara uğratan hiç bir dosyayı unutmayacağız.

Veriye dayalı karar üreten, dürüst, şeffaf, hesap veren ve kamu yararını esas alan bir yönetim düzenini mutlaka kuracağız.