“Vatandaşa elektrik kesintisi ve akaryakıt zammı sürprizi”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin uygulamalarına yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Elektrik kesintisinin ardından internete erişim sağladığını belirten Şenkul, bu kez akaryakıta 6 TL zam yapıldığını öğrendiğini ifade etti.

Paylaşımında hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Şenkul, “Muhalif vekile bakanlık ataması sürprizi yapılırken, vatandaşa ise elektrik kesintisi ve akaryakıta zam sürprizi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Şenkul, yaklaşan seçimlere de işaret ederek, “Ben de halkımızı biraz tanıdım ise 6 Aralık’ta sürprizin alasını onlar yapacak” dedi.