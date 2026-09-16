Akaryakıta zam geldi: Benzin 6 TL arttı!

Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre benzin ve motorin fiyatlarında litre başına 6 TL’lik artış yapılırken, gaz yağının litre fiyatı da 4,57 TL yükseldi.

95 oktan benzin 77,12 TL oldu

Yeni düzenlemeyle birlikte 95 oktan kurşunsuz benzin, 71,12 TL’den 77,12 TL’ye yükseldi. 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 72,12 TL’den 78,12 TL’ye çıktı.

Euro Dizel 76 TL’ye yükseldi

Motorin fiyatlarında da 6 TL’lik artış yapıldı. Euro Dizel, litre başına 70 TL’den 76 TL’ye yükseldi. Gaz yağının litre fiyatı ise 71,43 TL’den 76 TL’ye çıktı.