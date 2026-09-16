“Hükümetin insanlara kulak vermesi lazım”

Recep DAL-Berivan BABAHAN

Öğrenci taşımacılığındaki grev, okulların açılmasıyla birlikte trafik sorununu da derinleştirdi. Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji (TMK), Şehit Hüseyin Ruso ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nun bulunduğu Okullar Yolu’nda, çocuklarını almak için bölgeye gelen veliler yoğun trafik ve park sorunu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Toplu taşımanın devre dışı kalmasıyla birlikte bölgede araç yoğunluğunun arttığını belirten veliler, yaşanan keşmekeşin özellikle çocukların güvenliği açısından ciddi sorun oluşturduğuna dikkat çekti. YENİDÜZEN’e konuşan aileler, okullar yolunda oluşan yoğunluğun her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini ifade etti.

Bölgede yeterli park alanı bulunmadığını ve yolun mevcut araç yoğunluğunu kaldırmadığını belirten veliler, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. Veliler, özellikle bölgedeki toprak alanların park yeri olarak düzenlenmesi ve trafik akışının yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

Öğrenci taşımacılığındaki sorunun da bir an önce çözülmesini isteyen aileler, çocuklarını okuldan alabilmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldıklarını belirtti. Veliler, hem trafik keşmekeşinin giderilmesi hem de öğrencilerin güvenli şekilde taşınabilmesi için hükümetin ve ilgili kurumların acilen adım atması çağrısında bulundu.

VELİLER NE DEDİ?

YENİDÜZEN okullar yolunda çocuklarını bekleyen velilere mikrofon uzattı. Trafik keşmekeşinden ve taşımacılık krizinden dolayı adeta isyan eden veliler, gazetemize şu açıklamaları yaptı:

Adnan Coşkuner: “Buradaki rezaleti görünce içim sızlıyor”

“Okullar yolundaki araba kalabalığını yıllardır çekiyoruz. En azından bölgede büyük toprak alan kamulaştırılsın ve doğru düzgün bir park yeri yapılsın. İnsanlarımızı bu çileden kurtarmak gerekiyor. Yetkililerin bunu düşünmesi gerekiyor. Bir yurttaş olarak buradaki rezaleti görünce içim sızlıyor. Hükümet bu soruna bir an önce çözüm bulmalı.”

Emin Taşargöl: “Bu sıkıntıyı devamlı şekilde çekiyoruz”

“Otobüsler burada fakat grev olduğu için bekliyorlar. Toplu taşıma olmayınca buradaki araba yoğunluğu 2-3 katına çıkıyor. Bir an önce bölgedeki toprak alan par yeri haline getirilmesi gerekiyor. Bu yolda 3 okul var. Ve çocuklarını almaya gelen binden fazla da aile mevcut. O yüzden bu sıkıntıyı devamlı şekilde çekiyoruz.”

Recep Yalovalı: “Felaketi yaşıyoruz”

“Sırf çocuklarımızı ve torunlarımızı okuldan alabilmek için işimizi gücümüzü bırakıp buraya geliyoruz. Gelince de park sıkıntısından dolayı 1 saat bekliyoruz. Benim bir önerim var. Okullar yolunu tek gidiş olarak düzenlesinler. Ancak öyle trafik biraz rahatlar. Eğitim Bakanlığı, toplu taşıma konusunda da 2 ay önce yapılması gerekenleri şimdi yapmaya çalışıyor. Adeta felaketi yaşıyoruz. Ne çocuklar anne babalarını görebiliyor, ne de anne –babalar çocuklarını bulabiliyor. O derece bir kalabalık var.”

Pembe Gaziler: “Yollarda izdiham var”

“Buradaki trafik keşmekeşi herkes için sıkıntı. Ama en büyük mağduriyeti yine çocuklarımız yaşıyor. Yollarda resmen bir izdiham var. Çocuklar kendileri almaya gelen ailelerini dahi bulamıyor. Aşırı bir kalabalık var. Toplu taşımacılıkla ilgili bilgilendirmeler de kötü şeyler gündeme gelmeden yapılması gerekiyor. Çocukların can güvenliğinin korunduğu bir toplu taşıma düzenini arzuluyoruz.”

Özel Tekeli: “Öğrenci taşımacılığındaki sorun çözülmeli”

“Buradaki trafik yoğunluğu çok kötü vaziyette. Park yeri ve öğrenci taşımacılığı yok. Hal böyle olunca yoğunluk oluşuyor. Bu işin bir an önce bitmesi ve toplu taşımayla ilgili sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunun başka çaresi yok.”

Gülter Ceylan: “Hükümetin insanlara kulak vermesi lazım”

“Okullar yolundaki trafik en büyük sorunumuzdur. Bu yıllardır böyle. Veliler de kendi çapında haklı. Sonuçta çocuklarını almak için buraya geliyorlar. Yaşanan keşmekeşin derhal çözülmesi lazım. Yol çok dar. Sağlı-sollu arabalar park edildiğinde yol daralıyor. Bu şartlarda trafik polisi müdahale etse bile bir şey değişmez. Yeni park alanları kazandırılmalı. Trafik altyapısı memleketin genelinde çok kötü vaziyette. En yakın zamanda umarım bir çözüm bulunur. Toplu taşımacıların grevini de anlıyorum. Memleketin her yerinde bir grevler yapılıyor. İnsanlar hükümete sesini duyurmaya çalışıyor. O yüzden hükümetin insanlara kulak vermesi lazım.”