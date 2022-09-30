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Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu

Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpanın kilosunun 7 TL 25 kuruştan satılacağını duyurdu.

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpanın kilosunun 7 TL 25 kuruştan satılacağını duyurdu.

Yeni fiyat pazartesinden itibaren geçerli olacak. Küçükbaş hayvan üreticileri arpanın kilosunu 1 TL 25 kuruşluk destek indirimiyle 6 TL’den alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TÜK peşin ödemeli yemlik arpanın 3 Ekim Pazartesinden itibaren 7 TL 25 kuruşa satılacağını duyurdu.

Küçükbaş hayvan besleyicilerine kilo başına 1.25 TL sübvansiyon uygulanacak.  Buna göre, küçükbaş hayvan üreticileri yemlik arpanın kilosunu 6 TL’den satın alabilecek.

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