Yedidalga Balıkçı Barınağı’nda asker-sivil çıkmazı

Fehime ALASYA

Yasal olarak tüm evraklarının eksiksiz olduğu halde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesindeki bir Binbaşı tarafından teknesinin Yedidalga Balıkçı Barınağı’na girişine izin verilmediğini savunan balıkçı Mahmut Karabetça, duruma tepki gösterdi.

Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği Başkanı Ergün Numan ise bölge balıkçılarının yıllardır ‘asker-sivil’ çıkmazında olduğunu ifade ederek, barınakla ilgili yenilenen protokolün bir an önce devreye konması gerektiğini vurguladı.

Mahmut Karabetça’nın protokolde yer alan bir madde gerekçesiyle GKK tarafından limana girişine izin verilmediğini söyleyen Ergün Numan, farklı birtakım sorunlar nedeniyle başka balıkçıların da sıkıntı yaşadığını anlattı.

Numan, tüm bunların çözümü için limanla ilgili yenilenen protokolün bir an önce devreye girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Balıkçı Mahmut Karabetça:

“‘Keyfi uygulamalar’ kabul edilemez”

Çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını ifade eden Mahmut Karabetça, “54 yaşındayım 9 yaşından beridir denizlerdeyim, GKK’da ise 28 yıl görev yaptım. Şimdi oğlum iş olmadığı için benimle birlikte balıkçılık yapacak ama yapamıyor. Komutan ile ‘keyfi uygulamalar’ kabul edilemez” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Teknesinin fırtınada deniz ortasında olduğunu anlatan Karabetça, limana söz konusu komutanın uhdesinde alınmadığını belirterek, “Tekneme zarar gelirse ne olacak?” diye sordu.

Karabetça, askerden yeni çıkan oğlunun da ülkedeki işsizlik nedeniyle, kendisiyle birlikte balıkçılık yapacağını anlatan Karabetça, evraklarının bir tamam olmasına rağmen limana alınmamasına tepki gösterdi. Bu surunu birçok yere şikayet ettiğini de anlatan Karabetça, hiçbir yetkilinin çözüm üretmediğinden dert yandı.

Karabetça, “Yedidalga Balıkçı Barınağı’na 300 bin TL’ye rıhtım yapıldı, yatırım yapıldı. Barınakta 44 tekne var ama bazıları amatör, bazıları balıkçı ruhsatlı… Devlet buraya balıkçı tekneleri için yatırım yaptı ama yasal olarak balıkçı olmama rağmen buraya girmeme izin verilmez. 16 aydır bu sorunla uğraşıyorum. Kimse müdahale etmiyor. Tüm evraklarım yasal ve ruhsatlıdır. Hükümetin devreye girmesi gerek.” şeklinde konuştu.

Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği Başkanı Ergün Numan:

“Balıkçılar ‘asker-sivil’ çıkmazında, yenilenen protokol devreye konmalı”

Yedidalga Balıkçı Barınağı’nda uzun süredir asker-sivil belirsizliği bulunduğunu anlatan Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği Başkanı Ergün Numan, bir yıl önce yenilenen protokolün devreye konması gerektiğini belirtti.

Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın diğer balıkçı barınaklarından ayrı bir statüsü olduğunu ifade eden Numan, bunu ‘askeri bir bölge olmasıdır’ şeklinde açıkladı. Numan, burasının sivilleşmesi için uzun süredir büyük bir mücadele verdiklerini anlattı.

2011 yılında Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve GKK tarafından yapılan protokol ve balıkçıların limanı kullanmasına ilişkin kararlar üretilen protokolün balıkçılar için büyük sıkıntı yarattığına değinen Numan, bir yıl önce, bu protokolün yenilendiğini, fakat askerin bu durumu ötelediğini işaret etti.

“Asker hala oyalıyor, imzalamıyor.”

Bir yıl önce Tarım Bakanlığı, GKK ve Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği tarafından yenilenen protokolle ilgili, Savcılıktan onay aldıklarını belirten Numan, buna karşın protokolün hala asker tarafından imzalanıp devreye konmadığını belirtti. Numan, “Asker hala oyalıyor, imzalamıyor.” dedi.

Yeni protokolle limanın yine 45 tekne kapasitesi ile çalışacağını anlatan Numan, buna karşın bazı şartların daha esnek olacağı bilgisini de paylaştı.

Numan, bölgedeki asker-sivil çıkmazını şöyle özetledi:

“2008 yılında burasının sivil bölümünün Yedidalga Balıkçı Barınağı olarak adlandırıldı, buna karşın asker bunu kabul etmiyor, tüm bölgenin Şehit Salih Hüseyin Limanı olarak burayı kullanıyor, öyle olduğunu savunuyor.

Yedidalga Balıkçı Barınağı olarak sivilleştiği kabul edilsin, balıkçılarımıza bu zorluklar yaşatılmasın. Bölgede bize yeni balıkçı barınağı yapımı için sadece yer verildi. Ama destek verilmedi, bizler balıkçılar olarak bu ekonomik yükün altına giremeyiz, devletten yardım istiyoruz. Ya da burayı bıraksınlar biz kullanalım sivilleşmiş olarak.”

“Limanda 57 tekne olduğu gerekçesiyle Karabetça’nın limana girişine izin verilmiyor”

Mahmut Karabetça’nın söz konusu limana girişinin engellenmesiyle ilgili de açıklama yapan Numan, şöyle devam etti:

“2011 yılında Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve GKK tarafından yapılan protokol ile balıkçıların limanı kullanmasına ilişkin kararlar üretildi. Limandaki sayı 45 olana dek, limandan çıkan tekne yerine başka tekne girmez deniliyor. Şu anda ise limanda 57 tekne var, bu nedenle limana girişine izin verilmiyor. Sadece tamirat için girişine izin verildi, sonra yeniden komutan emri ile çıkarıldı. Bu tekne yeni bir teknedir, sadece Mahmut bey değil, onun gibi birkaç kişi daha var ki limana giremedi. Okan İnak isimli bir balıkçımız ise teknesini limandan çıkardı, yeniledi, sonra kayıtlı olmasına rağmen limana koyamıyor. Bu bağlamada gerek bu limanın sivilleşmesi gerekse protokoldeki bazı maddelerin elden geçirilmesi hayati ihtiyaçtır.”



