YDÜ’ye göre ilk- COVID-19 vakası Alman turist değil, yereldi

Yakın Doğu Üniversitesi, ülkede görülen ilk COVID-19 vakasının, açıklananın aksine alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka olduğunun belirlendiğini savundu.

Yakın Doğu Üniversitesi’den yapılan açıklamada, ülkede görülen COVID-19 vakalarının geriye dönük olarak analiz ederek, virüsün ilk kez, 10 Mart 2020’de açıklandığı gibi Alman turist kafilesinde değil, Mağusa’da 17 yaşındaki bir erkek hastada görüldüğünün belirlediği belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, pandemi öncesinde toplumda görülüp görülmediğini belirlemeyi amaçlayan çalışma kapsamında, 1 Eylül 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle başvuran 172 hastanın örnekleri geriye dönük olarak tarandı.

“İlk COVID-19 Vakası Alman Turist Değil!”

Açıklamada, araştırma sonucunda incelenen örneklerden, 11 Mart 2020 tarihli bir örneğin pozitif olduğunun saptandığı ifade edildi.

Bu sonucun, üç farklı gerçek zamanlı RT-PCR testi ile de teyit edildiği, pozitif olarak belirlenen örneğin, o dönem Mağusa Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevkli olarak gelen 17 yaşındaki erkek bir hastaya ait olduğu kaydedildi.

Virüsün, 2-14 günlük kuluçka süresi de göz önüne alındığında, pozitif olduğu saptanan hastanın, K ilk vaka olarak açıklanan Alman turist kafilesinden daha önce virüse maruz kaldığının anlaşıldığı da belirtilirken, o dönem, ateş, öksürük, şiddetli kas ve eklem ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran 17 yaşındaki hastanın, ilk COVID-19 vakası olduğunun belirlenmiş olduğu ifade edildi.

YDÜ’den yapılan açıklama şöyle:

“Hastanın, 11 Mart 2020 tarihli numunesinin pozitif sonuç vermesi, 10 Mart 2020 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ilk vaka olan Alman turistin adaya gelişinden daha önce virüsün KKTC’de görüldüğünü gösteriyor. Hastanın onayı ile uygulanan 1 Şubat 2021 tarihli antikor testiyle de hastada COVID-19 geçmişi olduğunun belirlenmesi, bu sonucu teyit ediyor”.