YDÜ’ye 12.5 milyon TL ‘borç’ ödemesi

Bakanlar Kurulu, hem YDÜ Hastanesi hem de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne toplamda 12 milyon 507 bin 456 TL’lik ‘borç ödemesi’ni onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda söz konusu borcun, Sağlık Bakanlığı ile her iki özel hastane arasında imzalanan protokolün sona ermesinin ardından oluştuğu ifade edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile imzalanan protokolün 10 Temmuz 2018, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile imzalanan protokolün ise 3 Nisan 2019’da sona erdiği resmi kararda yer aldı.

Ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurt İçi Tedavi Görenlere” kaleminden karşılanmasına karar verildi.