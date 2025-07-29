YDÜ’den bilim dalında önemli başarı

Yakın Doğu Üniversitesi, Ankara merkezli URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı tarafından açıklanan 2024–2025 Dünya Alan Sıralaması’nda büyük bir başarıya imza attı. Toplam 10 bilim alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında da en çok alanda sıralamaya giren iki vakıf üniversitesinden biri oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi; “Fizik Bilimleri”, “Matematik Bilimleri”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Bilgisayar Bilimleri”, “Tarım”, “Teknoloji”, “Mühendislik”, “Kimya Bilimleri”, “Biyoloji Bilimleri” ile “Tıp ve Sağlık Bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alarak çok yönlü bir akademik altyapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi 10 alanın beşinde en iyi ilk 5 Türk üniversitesi arasında

URAP verileri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yer aldığı alanlarda Türk üniversiteleri arasında sahip olduğu güçlü konumu da ortaya koydu. Tamamında Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak gösterildiği 10 alanın beşinde Türk üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı. Türk üniversiteleri arasında “Fizik Bilimleri”nde ikinci, “Matematik Bilimleri” ile “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanlarında ise dördüncü sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri” ile “Tarım” alanlarında ise en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” ve “Teknoloji” alanları da dahil edildiğinde araştırmada yer aldığı 10 alanın 7’sinde en iyi ilk 10 Türk üniversitesi arasında yer aldı.

URAP sıralamaları, herhangi bir anket ya da öznel değerlendirme kullanmadan Clarivate Analytics InCites veri tabanından elde edilen makale, atıf, uluslararası iş birliği gibi nesnel verilere dayanıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bilimsel üretimi teşvik eden, araştırmayı destekleyen ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir yapı inşa etti”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yakaladığı bu başarısının ardında sürdürülebilir ve vizyoner bir bilim anlayışı olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bilimsel üretimi teşvik eden, araştırmayı destekleyen ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir yapı inşa ettik. URAP sıralamasında aldığımız sonuçlar, bu vizyonun somut karşılığıdır” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin URAP’ın 2024–2025 Dünya Alan Sıralaması’nda yer aldığı 10 alnının 7’sinde geçen yıla göre yükseliş sergilediğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu sonuçlar, üniversitemizin bilimsel üretim, yayın kalitesi ve uluslararası iş birliklerini istikrarlı biçimde artırdığını da ortaya koyuyor. Bu önemli başarıda emeği olan tüm akademik ve idari kadromuza, özverili çalışmaları ve üniversitemizin bilimsel yolculuğuna sağladıkları değer için içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Öğrencilerimizi, bu dinamik ekosistemin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz”

URAP 2024–2025 Dünya Alan Sıralaması oluşturulurken yalnızca bilimsel yayın sayısının değil, niteliğin ve etki gücünün de dikkate alındığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Sıralamada 10 farklı bilim alanında yer almak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok disiplinli akademik gücünü ve sürdürülebilir araştırma vizyonunu ortaya koyuyor” dedi.

“Üniversite olarak hedefimiz; araştırmacı kadromuzun potansiyelini destekleyen güçlü altyapımız ve uluslararası iş birliklerimizle, bilimsel üretimi daha da ileriye taşımak ve daha fazla alanda dünya sıralamalarında üst basamaklara yerleşmektir” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu birikimi yalnızca bilimsel üretimle sınırlı görmüyor, öğrencilerimizin nitelikli ve çağın gereklerine uygun bir eğitim alacağı üretken bir akademik ortam oluşturmak için kullanıyoruz. Öğrencilerimizi, bu dinamik ekosistemin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.