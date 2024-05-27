YDÜ’de süt üretimi pek çok yönüyle ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Veteriner Araştırma Grubu tarafından düzenlenen “Çiftlikten Sofraya Süt Çalıştayı” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştay; süt üretim sürecinde kalite ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve çiftlikten sofraya kadar olan süreçte hijyen ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi için çözüm önerileri oluşturma hedefiyle düzenlendi. Çalıştayda; “KKTC’de Süt Üretim Kapasitesi”, “KKTC’de Süt Üretim Zincirinde Çiftçinin Rolü”, “KKTC’de Güvenli Süt Üretiminde Veteriner Dairesinin Rolü” ve “KKTC’de PDO’lu Süt Üretimi ve Pazara Sunulması” konuları ele alındı.

Tüm gün süren çalıştay; birçok süt üreticisini, gıda güvenliği uzmanını ve akademisyenleri bir araya getirdi. Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve KOOP Süt yetkililerinin yer aldığı çalıştaya; Girne Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi’nin de birçok çalışanı katıldı. Çalıştayın açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından; Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz “Güvenli Süt Üretiminde Hijyenik Çiftlik Uygulamaları”, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyza Ulusoy “Süt ve Süt Ürünlerinde Halk Sağlığı Tehlikeleri”, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hoca ise “Sütün İnsan Beslenmesindeki Önemi” hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar; süt üretiminde hijyen uygulamaların artırılması, üretim sürecindeki kontrollerin sıkılaştırılması ve tüketici sağlığını koruyacak standartların uygulanması konularında da önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Gıda eğitimi, sağlıklı beslenmenin toplumsal zekâ ve beceri gelişimine katkı sağlamak yanında, ülke ekonomisi ve stratejik gıda güvenliği açısından da kritik öneme sahip”

Açılış konuşmasında sütün, dengeli beslenme ve insan gelişimi için hayati önem taşıyan eşsiz bir besin maddesi olduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Süt, vücut fonksiyonlarını düzenleyen, vücut gelişimini sağlayan, kemik ve diş sağlığında rol oynayan ve neredeyse tüm yapı taşlarımızın en önemli öğelerini içeren bir besin maddesidir” dedi. Artan nüfusla birlikte kaliteli gıda ihtiyacının da arttığını ifade eden Prof. Dr. Seyrek İntaş, hayvansal gıda üretiminin bu ihtiyacın karşılanmasında büyük rol oynadığına değindi.

Konuşmasında gıda eğitiminin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Seyrek İntaş, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi kontrolündeki Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi’de üretilen inovatif süt ürünlerinin eğitime katkısına değindi. Gıda eğitiminin, sağlıklı beslenmenin toplumsal zeka ve beceri gelişimine katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, bunun ülke ekonomisi ve stratejik gıda güvenliği açısından da kritik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Seyrek İntaş, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizin modern bir üretim tesisinde, hocalarının gözetimi ve yönlendirmeleriyle süt ürünleri üretimine katılarak uygulama yapmaları, onların eğitimi için çok önemli artılar sağlamaktadır” dedi.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Çiftlikten Sofraya Süt Çalıştayı’mızın sektörde yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıların çözümüne ışık tutabileceğine inanıyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, konuşmasına DESAM Araştırma Enstitüsü hakkında bilgi vererek başladı. DESAM’ın başlangıçta bir sağlık bilimleri araştırma merkezi olarak kurulduğunu, 2015’te bir araştırma merkezi olarak faaliyetlerine başladığını ve 2020’de gelişerek enstitü haline geldiğini belirtti.

DESAM Araştırma Enstitüsü bünyesinde 12 farklı araştırma grubunun çalışma yaptığını Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Enstitümüz bünyesinde; sağlık alanında profesyoneller, araştırmacılar, veteriner hekimler, diş hekimleri, temel bilimler araştırmacıları, mühendisler, yapay zeka uzmanları ve matematikçiler gibi birçok farklı disiplinden araştırmacı bir arada çalışarak başarılı projelere imza atıyor. Her yıl 180’in üzerinde bilimsel yayın üreterek literatüre katkı sağlıyoruz” dedi.

Sempozyumlar, kurslar ve periyodik konferansları rutin hale getirdiklerini ve toplumsal sorunlara da temas etmeyi amaçladıklarını dile getiren Doç. Dr. Özverel, DESAM Araştırma Enstitüsü’nün topluma fayda sağlayacak projeler oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Veteriner Araştırma Grubu’nun enstitü bünyesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Özverel, “Bu çalıştay ile süt üretiminin çiftlikten sofraya kadar olan tüm aşamalarını sektör paydaşları, üreticiler, akademisyenler ve sektör yetkilileriyle konuşacağız. Böylece düzenlediğimiz bu çalıştayın, sektörde yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıların çözümüne ışık tutabileceğine inanıyorum” dedi.