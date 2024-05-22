YDÜ’de, İş sağlığı uygulamaları pek çok yönüyle ele alınacak

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı iş birliğinde düzenlenecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu”nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok konu masaya yatırılacak.

Yarın, 13.00-17.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan sempozyum; iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığı artırmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı ve bu alandaki uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Sempozyumda; alanında uzman kişiler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en güncel bilgileri katılımcılarla paylaşacak. Farklı sektörlerdeki uygulamalar ve örneklerin tartışılacağı etkinlikte, akademik ve profesyonel bakış açılarıyla iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltme amacı taşıyan oturumlar yapılacak.

İki oturumda gerçekleşecek olan sempozyumun ilk oturum başkanlığını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Aykaç üstlenirken, ikinci oturumun başkanlığını ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ulaş Hürdoğanoğlu yapacak.

Okul ve hastanelerdeki iş sağlığı uygulamaları hakkındaki birçok konu konuşulacak

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şanda Çalı’nın “Toz ve Tozun Sağlığa Etkileri” başlıklı sunumu ile başlayacak olan Sempozyumda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölüm Başkanı Uzm. Aziz Gürpınar “Lefkoşa Mobilya Atölyelerinde Toz Kirliliği”, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Vaizoğlu “Okullarda İş Sağlığı Uygulamaları” ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Aşut “Hastanelerde İş Sağlığı Uygulamaları” konularında önemli bilgiler paylaşacak. Sunumların ardından gerçekleştirilecek olan soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, merak edilen konuları tartışma fırsatı bulacak.