YDÜ'de genç veterinerler diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmaya hak kazanan 126 genç veteriner, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, keman sanatçısı Nina Koçubey’in keman dinletisi ile devam etti. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende; mezun öğrencilerin eğitim hayatları boyunca çekildikler fotoğraflardan kısa bir video sunumu da yapıldı. Açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş gerçekleştirirken; mezun öğrenciler adına ise fakülte birincisi İlayda Bengisu Çakır duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi İlayda Bengisu Çakır geleneksel yaş kütüğüne ismini çaktı. Ardından diplomalarını alan mezunlar Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ile birlikte meslek yeminini ettiler.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Merhametiniz, uzmanlığınız ve mükemmelliğe olan bağlılığınız, veteriner tıbbının geleceğini şekillendiren yol gösterici ışık olacaktır”

Törende mezunlara seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Siz veteriner hekimlerimize, soylu bir sorumluluk olarak sevgili hayvan dostlarımızın sağlığı ve esenliği ile ilgilenmek emanet edilmiştir” dedi. Prof. Dr. Kurt, “Profesyonel yolculuğunuza başlarken yenilikleri benimseyin, yeni fikirlere açık olun ve muayenehanenizi geliştirmenin ve hastalarınıza mümkün olan en iyi bakımı sağlamanın yollarını aramaktan asla vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.

“Topluluklarla aktif olarak ilgilenerek, evcil hayvan sahiplerini eğiterek ve sorumlu hayvan bakımını savunarak, tüm canlıların yaşamlarına değer veren ve saygı duyan bir toplum yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, Dr. Temple Grandin’in bir zamanlar dediği gibi, ‘Hayvanların bizi insan yapmasına’ destek olmalısınız” diyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Merhametiniz, uzmanlığınız ve mükemmelliğe olan bağlılığınız, veteriner tıbbının geleceğini şekillendiren yol gösterici ışık olacaktır” sözleri ile mezunları tebrik etti.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Biliniz ki, mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir”

Konuşmasına Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün “Bugün bizim ise yarın da bütün saadetleri ile yalnız çocuklarımızındır. Onları en iyi bir şekilde yetiştirmek bir borçtur” sözlerini hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Bu ilke doğrultusunda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi olarak dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimize hem hayvan, hem insan sağlığına hizmet eden kutsal bir mesleği öğretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi ve deprem gibi bütün toplumu derinden etkileyen zorlu bir beş yılın sonunda mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Yaşanılan tüm zorluklar sizi daha fazla çalışmaya, araştırmaya ve öğrenmeye teşvik etti ve bu dezavantaj fırsata dönüştü” ifadelerini kullandı.

İngiliz Filozof Francis Bacon’ın ‘Bilgi güçtür” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Güçlü olmak istiyorsanız mesleğinizde bilgili olmalısınız. Mesleğinizde anlamsız rekabet yerine, işbirliği ve ekip olarak çalışmayı hedeflemelisiniz. Mesleğimizle ilgili görevlerin birçoğu ancak güçlü ekip çalışmalarıyla yürütülüp sonuçlandırılabilir. Bu yüzden iyi iletişim becerilerinizi mutlaka geliştiriniz” dedi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Seyrek İntaş, “Biliniz ki, mutluluğun sırrı başkalarına faydalı hizmetler yapabilmektir. Hem insanlara, hem diğer canlılara hizmet etmeyi görev edinmiş veteriner hekimliği mesleği, bunu en üst seviyede gerçekleştirebileceğiniz bir meslektir. Mesleğinizin kıymetini bilin” ifadelerini kullanarak mezunları tebrik etti.

İlayda Bengisu Çakır: “Artık hepimiz, hocalarımızın bizlere sunduğu güvenli limandan çıkarak kendi maceralarımıza atılıyoruz”

Veteriner Hekimliği eğitiminin uzun ve yorucu bir yol söyleyen fakülte birincisi İlayda Bengisu Çakır, “Veteriner Hekimliği, canlılarla iletişim halinde olunan bir meslek. Bu yüzden öğrenmenin ve gelişmenin sürekli devam etmesi gereken vicdani bir yolculuktur” dedi.

Beş sene süren eğitim hayatları boyunca birçok deneyim ve tecrübe kazandıklarını söyleyen İlayda Bengisu Çakır, “İlk aşamada bilgi toplamayı ve bu bilgileri değerlendirip ilişkilendirilmeyi öğrendik. Artık hepimiz, hocalarımızın bizlere sunduğu güvenli limandan çıkarak kendi maceralarımıza atılıyoruz” diyerek heyecanını ve korkularını dile getirdi.

“Derdini anlatamayan ve iyileşmek için bizim desteğimize ihtiyaç duyan masum canlıların sorumluluğunu üzerimize aldığımız bu meslek, dünyanın en zor mesleklerinden birisi” ifadelerini kullanan İlayda Bengisu Çakır, mesleklerinin gerektirdiği gereklilikleri etik değerler çerçevesinde uygulayacaklarını belirtti.