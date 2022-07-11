YDÜ'de "Cumhuriyet Kadınları" etkinliği

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri “Cumhuriyet Kadınları” temalı yıl sonu etkinliği düzenledi.

“Cumhuriyet Kadınları” etkinliği ile katılımcılar Cumhuriyetin ilk yıllarına götürüldü.

Etkinlikte, 1920’lerde yaygın olan kıyafet, saç, makyaj ve aksesuarlarının sergilendiği bir defile düzenlendi.

Cumhuriyet dönemini birçok yönüyle ele alan etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Kulübü tarafından sahneye konulan zeybek gösterisi de büyük beğeni topladı.