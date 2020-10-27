YDÜ’de 5. sınıf bir öğrencide Covid-19

YENİDÜZEN

Yakın Doğu Koleji ve İlkokulu’nda bugün 3 öğrencide Covid-19 tespit edildiği iddia edildi, Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, bu iddiaları YENİDÜZEN Gazetesi’ne yanıtladı.

İdris, “Dershaneden temaslı beşinci sınıf bir öğrencimizin testi pozitif çıktı. Bu çocuğumuzun testi pozitif, şu anda sınıfı, öğretmenleri ve bindiği servisi de izole edildi” dedi.

İdris, “Herkesin tarama testleri yapıldı, bugün çocuğun temaslıların testleri yapıldı” şeklinden konuştu.

Tedbir amaçlı tüm sınıfın ve öğretmenlerin izole olduğunu belirten İdris, “Zaten Cuma günü tüm öğretmenlerimize de test yapmıştık. Çok geniş kapsamlı bir testtir” dedi.

“Sadece bir çocuğumuz pozitif”

9. sınıflarda veya 11.sınıflarda pozitif bir öğrenci bulunmadığını ifade eden İdris, “Daha önce çıkan pozitif öğretmenimizin temaslıları izoledir, bu öğrencilerimize de iki kez test yapıldı negatif çıktılar” dedi.

“Bunun haricinde hiçbir öğrencimiz pozitif değil” açıklamasında bulundu.