YDÜ Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 200 bin TL ile destek oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye’de yaşanan orman yangını felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılan ziyarette Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türk Kızılay’ın Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele için başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek verdiklerini açıkladı.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.