YDÜ Turizm Fakültesi, otelcilik, turizm ve gastronomi alanına odaklanan uluslararası eğitim ağı EURHODIP’e tam üye oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, dört kıtadan 39 ülke ve 150’nin üzerinde turizm ve otelcilik eğitimi veren kurumu çatısı altında buluşturan EURHODIP’e tam üye oldu.

6-10 Kasım tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilen EURHODIP Genel Kurulu’nda oy birliği ile alınan kararla tam üyeliğe kabul edilen Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, uluslararası düzeyde kurduğu yeni işbirlikleri ile öğrencilerine sunduğu olanakları geliştirmeye devam edecek. 1988’de otelcilik, turizm, gastronomi ve işletme eğitimine odaklanan uluslararası bir eğitim ağı olarak kurulan EURHODIP, Avrupa ve dünya genelinde bu alanlarda faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarını bir araya getirerek kalite standartlarını yükseltmeyi, eğitimde yenilikçiliği teşvik etmeyi ve sektörle akademi arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Üyelerine akreditasyon, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğrenci değişim fırsatları sunan EURHODIP, her yıl düzenlenen uluslararası konferans ve yarışmalar aracılığıyla sektör profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler arasında etkileşim yaratmak için de önemli bir platform sağlıyor. EURHODİP’e akredite eğitim kurumlardan mezun olan öğrenciler, küresel ölçekte tanınan önemli bir eğitim sertifikasına da sahip oluyor.

Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli: “EURHODIP üyeliğimiz yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda geleceğe atılmış sağlam bir adım!”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin EURHODIP üyeliğini “Yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda geleceğe atılmış sağlam bir adım!” olarak tanımlayan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, Bu önemli adım, fakültemizin uluslararası alandaki itibarı ve kalitesinin bir göstergesidir. EURHODIP ailesine katılmak, öğrencilerimize dünya çapında geçerliliği olan bir eğitim sertifikası kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimize sunduğumuz gelişim olanaklarını da artıracak” ifadesini kullandı.

EURHODIP üyeliği sayesinde öğrencilerinin farklı kültürleri ve eğitim yöntemlerini deneyimleme fırsatı bulacağına dikkat çeken Prof. Dr. Bahçelerli, “Bu başarı, fakültemizin eğitimde yüksek standartları sürdüren bir kurum olarak gücünü pekiştiriyor. Aynı zamanda akademik kadromuz ve öğrencilerimiz için daha geniş bir küresel ağın kapılarını aralıyor” ifadesini kullandı.