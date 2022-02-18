YDÜ: Omicron’un alt varyantı BA.2’yi tespit ettik!

Sahip olduğu mutasyonların tanımlanmasını zorlaştırdığı için "gizli" varyant olarak da adlandırılan Omicron’un alt varyantı BA.2, Kuzey Kıbrıs'ta da saptandı. Yakın Doğu Üniversitesi Genom Analiz Laboratuvarı’nın açıkladığı analiz sonuçları, Şubat ayının ilk iki haftasında görülen COVID-19 vakalarında Omicron’un yüzde 87.2 ile baskınlığını korurken, Omikron’un alt varyantı BA.2’nin yaygınlığının da yüzde 12.5 olduğunu ortaya koydu.

Baskın varyant değişiyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin açıkladığı genom analiz sonuçlarına göre; COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin şu anda yayılımda olan Omicron varyantı, adanın kuzeyinde ilk kez 17 Aralık 2022’de yurt dışından gelen bir vakada tespit edildi. Sonraki iki hafta hızla yayılan Omicron varyantının baskınlığı, Aralık ayı sonunda yüzde 55’e ulaştı. Ocak 2022’de ise yüzde 95’le baskın varyant haline geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 829 hasta örneği üzerinden yaptığı varyant analizleri, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin yedi vaka ile Kuzey Kıbrıs'ta yayılmaya başladığını gösterdi. Alt varyantının ana varyanta göre 1,5 kat daha hızlı yayıldığı düşünüldüğünde Omicron BA.2’nin ilerleyen haftalarda KKTC’de baskın varyanta dönüşmesi bekleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Genom Analiz Laboratuvarı’nda genom bilim araştırmacıları Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Dr. Gülten Tuncel, Dr. Gökçe Akan ve moleküler biyolog Melis Kalaycı’nın sürdürdüğü çalışmalar, ilerleyen günlerde Omicron’un alt varyantının yayılım seyrini takip etmeye devam edecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Analizler ve veriler, alt varyant BA.2’nin Omicron’un ilk versiyonuna göre yaklaşık 1,5 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor”

Hali hazırda KKTC’de baskın varyant olan Omicron’un alt varyantı BA.2’nin KKTC’de yayılmaya başladığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Analizler ve veriler, alt varyant BA.2’nin Omicron’un ilk versiyonuna göre yaklaşık 1,5 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Dolayısı ile alt varyantın, Şubat ayının ilk iki haftasında yüzde 12.5 olan baskınlık oranının önümüzdeki dönemde hızla yükselerek baskın varyant haline geleceğini öngörüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, alt varyantın en belirgin özelliklerinin yayılma hızının yüksekliği ve sahip olduğu mutasyonların tanımlanmasını zorlaştırması olduğunu da sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Omicron BA.2 ve Omicron BA.1 soyları için gerçekleştirdiğimiz viral genom dizi analizi sonuçları, bu soyların önemli genetik farklılıklar taşıdıklarını ortaya koydu"

Gerçekleştirdikleri dizi analiz sonuçlarının Omicron’un alt varyantı BA.2’nin KKTC’de yayılmaya başladığını ilk kez doğruladığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarları sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Omicron BA.2 ve Omicron BA.1 soyları için gerçekleştirdiğimiz viral genom dizi analizi sonuçları, bu soyların önemli genetik farklılıklar taşıdıklarını ortaya koydu. Bu farklılıkların Omicron’un alt varyantı BA.2’nin aşıların oluşturduğu antikorlara karşı daha dirençli olabileceği endişesi yaratıyor” ifadesini kullandı.

Global veriler doğrultusunda BA.2’nin BA.1’e kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olmasa da hastaneye yatış oranlarını artıdığının görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Bu konunun netleşmesi için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Güçlü ekibimiz ve yüksek donanımlı alt yapımızla Yakın Doğu Üniversitesi tanı ve araştırma laboratuvarlarımızda Omicron’un alt varyantını izlemeye ve elde ettiğimiz sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.