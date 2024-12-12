YDÜ, Olimpik yüzme havuzunu yenilendi, 19 Aralık’ta hizmete girecek

Renovasyonu tamamlanan “Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu”, yenilenen modern yapısıyla, 19 Aralık’ta kapılarını açıyor!

“Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu”, yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile 19 Aralık’ta yeniden hizmete giriyor.

Yüzme sporuna yönelik özel ekipmanlarla donatılan fitness salonu da açılacak

Tesiste açılacak olan fitness salonu, yüzme sporuna yönelik özel ekipmanlarla donatıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun hemen girişinde yer alacak The Kaffo ise sporculara ve ailelerine sosyalleşebilecekleri konforlu bir alan sunacak.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “Hedefimiz, bilimsel metotlarla elit yüzücüler yetiştirirken yüzmeyi her yaş grubu için bir yaşam tarzına dönüştürmek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun, tamamlanan yenileme çalışmalarıyla güçlendirdiği donanımlı altyapısı ile amatör ve profesyonel yüzücülerle kapılarını yeniden açmak için gün saydığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Hedefimiz, bilimsel metotlarla elit yüzücüler yetiştirirken yüzmeyi her yaş grubu için bir yaşam tarzına dönüştürmek” ifadesini kullandı.

“Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gerekli altyapıya ve uzman eğitmen kadrosuna sahibiz” diyen Doç. Dr. Atamtürk, “Sağlıklı yaşamı desteklemek için her yaştan bireye açık programlar sunarken, öğrencilerimiz ve gençlerimiz için güvenli ve verimli bir ortam yaratmayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz.” dedi.

Profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve ülkede ilk kez uygulanan genetik spor testleri ile geleceğin elit sporcularını doğru spor dalına yönlendirme hedefiyle kurdukları NEU Sports Academy’nin pek çok dalda faaliyet gösterdiğini de hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Havuzumuzun açılması ile spor psikoloğumuz, profesyonel fitness salonumuz ve başta genetik testler olmak üzere pek çok bilimsel yöntemle, olimpiyatlara katılabilecek seviyede elit yüzücüler yetiştireceğiz” ifadesini kullandı.