YDÜ mezunlarına 'Mezuniyet Şöleni' yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, 2023-2024 bahar döneminde mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 2 bin 500 öğrencisini, 24-25 ve 27 Haziran tarihlerinde KSK (Kültür Sanat Kıbrıs) Sahnesi’nde gerçekleştireceği “mezuniyet şöleni” ile uğurlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mezuniyet törenlerinden önce canlı müzik eşliğinde eğlenecek olan öğrenciler, törenin ardından ise DJ performansı eşliğinde mezuniyetlerini doyasıya kutlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin geleceğe ilk adımlarını atacakları törenlerin, 24 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek ilkinde, Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İletişim ve İlahiyat fakültelerinden 960 öğrenci mezun olacak. 25 Haziran Salı günü düzenlenecek ikinci törende ise; Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Turizm, Veteriner Hekimliği, Ziraat fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmaya hak kazanan 942 öğrenci diploma alacak. 27 Haziran Perşembe günü düzenlenecek son törende ise Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinden mezun olacak 537 öğrenci, meslek hayatlarına ilk adımlarını atacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Mezunlarımızın, yeni hayatlarına atacakları bu ilk adımı aileleri ile birlikte büyük bir gurur ve coşku ile kutlayacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Bahar Dönemi’nde mezun edeceği yaklaşık 2,500 öğrencisini üç gün sürecek etkinliklerle uğurlamanın heyecanını yaşayacaklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Mezunlarımızın, yeni hayatlarına atacakları bu ilk adımı aileleri ile birlikte büyük bir gurur ve coşku ile kutlayacağız” dedi.

“Her bir öğrencimizi, elde ettikleri bu başarıdan dolayı kutluyor ve gelecekteki yaşamlarında başarılar diliyorum. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, hayat boyu öğrenme yolculuğunuzda yanınızda olacağımızı ve her zaman sizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadeleri ile mezunlara seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Mezuniyet töreni, yeni başlangıçların ve büyük hayallerin bir simgesidir. Mezunlarımız, aldıkları nitelikli eğitimle donanmış bir şekilde dünyanın dört bir yanında topluma önemli katkılar sunmak için hazır” dedi.