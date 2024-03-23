YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, “Sakla Beni” dizisinin setini ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim üyeleri, öğrencileri ile birlikte “36. İstanbul Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness – Fitness Ürün ve Ekipmanları Fuarı”na katıldı.

Fuar sonrasında, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı “Sakla Beni” dizisinin setini de ziyaret eden öğrenciler sektördeki saç ve makyaj uygulamalarını yerinde izleme fırsatı yakaladı.

Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri sergilemek, yeni ürünleri tanıtmak, iş birlikleri oluşturmak ve sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapmasını sağlamak amacıyla düzenlenen dört günlük fuarda, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri de sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek deneyim kazandı.

Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Sektördeki son trendleri ve teknolojileri takip etmek için önemli bir fırsat”

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Düzenlenen fuar, sektördeki son trendleri ve teknolojileri takip etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Fuar süresince öğrencilerimizin uzmanlarla yaptıkları görüşmeler, gelişimleri için yeni güzel bir fırsat yarattı” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin, Akademi Royal Nişantaşı şubesinde ipek kirpik eğitimi aldığını da söyleyen Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, Akademi Royal Direktörü Aslıhan Çoban’a teşekkür etti.

Fuar sonrasında öğrencileri ile birlikte, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı “Sakla Beni” dizisinin setini de ziyaret ettiklerini belirten Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Öğrencilerimize dizi setinde saç ve makyaj uygulamalarını yerinde izleme fırsatı sağlayan Tamer Levent’e teşekkür ediyorum” dedi.