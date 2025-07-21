"YDÜ Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” perşembe günü açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sergisi perşembe günü saat 16.00’da açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, resim, heykel, seramik ve baskı resim eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Sergi, 29 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak.