Yazar Kürşat Başar ve piyanist Rüya Taner’in müzikal buluşması muhteşemdi

Murat OBENLER

Ülkemizin değerli piyanistlerinden Rüya Taner ile Türkiye’den yazar-programcı-müzisyen Kürşat Başar, yeni projeleri olan “Yazar ve Piyanist Buluşması”resitali ile 16 Ekim Pazar gecesi Bellapais Manastırı’nda sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’in himayelerinde Müzik Vakfı organizasyonu ve Türkiye İş Bankası destekleriyle sunulan resital ikilinin Lizbon ve Mağusa’dan sonra gerçekleştirilen 3. Konseri oldu.



Yağmurun sesi ile müziğin sesinin keyifli birleşimi

Dışarıda yağmurun sesi ile konser alanındaki müziğin sesinin keyifli harmonisine sahne olan resitalde piyanoda Rüya Taner konserin ilk bölümünde değerli besteciler Franz Liszt ve Kamran İnce’den eserler,ve ikinci bölümde ise piyanoda Rüya Taner ve tenor saksafonda Kürşat Başar yine müzisyen Yusuf Bütünley, Luiz Bonfa-Antonio Carlos Jobim, halk ozanı Yunus Emre ve derlemesini Yılmaz Taner ve Mahmut İslamoğlu’nun yaptığı bir de ülkemizden anonim parça icra ettiler.

Klasik müzikten caza, halk müziğinden çağdaş müziğe uzanan farklı türden eserleri başarılı bir şekilde yorumlayan ikili Bellapais Manastırı’nın harika atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir resital sundular. İkili yoğun alkışlar sonrasında tekrar sahneye gelerek seyircilerin de eşlik ettiği bir parça daha seslendirdiler.

Taner sırasıyla Güney Afrika’nın Pretoria şehri, Viyana ve Milano’da konserler verecek

Tüm dünyada sunduğu resitaller ile ülkemizin yurtdışında tanıtımına da önemli katkıları olan Rüya Taner yoğun konser trafiğini önümüzdeki aylarda da sürdürecek. Piyanist Taner 30-31 Ekim’de TC Büyükelçisi Ayşegül Kandas’ın davetlisi olarak Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde konserler verecek. Taner ayrıca 15 Kasım’da Viyana’da ve 4-5 Aralık’ta Milano’da resitaller sunacak.