Yaz tatili başladı

UBP Kurultayı nedeniyle bir hafta geciken ve 23 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı bugün sona erdi.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline çıktı. Kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ise karnelerin dağıtılmasıyla eğitim öğretim yılını tamamladı.

Yeni eğitim öğretim yılı 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Orta eğitimdeki Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 17–20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

KGS-2 sonuçları açıklandı, Kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı olan KGS-2 dün yapıldı. 2025 - 2026 Eğitim Öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isim listeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanırken, kayıtlar yarın ilgili kolejlerde yapılmaya başlanacak.

BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran’da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 21 Haziran Cumartesi günü.

LAGSL Giriş Sınavı 25 - 27 Haziran tarihlerinde

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Giriş Sınavı da 25 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 18 - 23 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.