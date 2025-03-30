Yaz saati uygulaması başladı: Saatler bir saat ileri alındı

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması başladı.

Bakanlar Kurulu'nda onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yaz Saati Emirnamesi"ne göre saatler, bugün saat 03.00'te bir saat ileri alındı.

Yaz saati uygulaması 26 Ekim 2025 Pazar günü, saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla kalkacak.