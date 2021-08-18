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Yaylalı ‘Sosyal Sigorta yatırımları komisyonun yetkisi dışında’

Yaylalı ‘Sosyal Sigorta yatırımları komisyonun yetkisi dışında’

Yaylalı “Belirlenecek olan asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz”

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı  ile yılın ikinci asgari ücretini belirlemek  üzere üçüncü kez toplandı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın açıklaması  şöyle;

“Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek  üzere bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantıda yapılan müzakereler çerçevesinde devlet tarafı  asgari ücrete  brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında  artış yapılması şeklinde somut öneri sunmuştur.  Bu öneri toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedilmiştir.

Bu  öneri  sonrasında toplantıya verilen  kısa arada işçi  ve işveren tarafı ortak bir değerlendirme yaparak, hiçbir işletme kapsam dışında bırakılmayacak şekilde,  sosyal sigorta yatırımlarına yapılan yüzde 11’ lik  işveren katkısının devlet tarafından karşılanması ve asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL yapılması( her iki önerinin aynı anda yürürlüğe girmesi koşulu ile) önerisini getirmiştir. Önerilerden herhangi birinin tek başına geçerli olmayacağına özellikle  vurgu yapılmıştır.

Devlet tarafı  temsilcileri bu  karara,  asgari ücretin belirlenmesinin, komisyonun yetkisi  dışında olan bir başka  koşula (sosyal sigorta işveren katkılarının devlet tarafından karşılanması)  bağlanmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle ret oyu kullanmıştır.  Toplantıda görüşülen hususlar ve yapılan öneriler bir tutanak ile kaydedilmiş olup Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’nun bilgi ve görüşlerine getirilecektir.”

 

‘İşçi- işveren %12, 95 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’‘İşçi- işveren %12, 95 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor’

 

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