“Yatırımlarının önünde durmayız”

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’ye, havalimanı içerisinde kumarhaneli otel izni verdiğine yönelik resmi belgelerin Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının üzerine ilgili taraflar YENİDÜZEN’E konuştu; söz konusu alanın 538 yatak kapasiteli bir otel için uygun olmadığı, mevcut yasaya göre böyle bir izin verilemeyeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, söz konusu otelin projesinin 5 katlı ve 538 yatak kapasiteli olduğunu belirtti, hükümetin niyetinin mevcut yasayı değiştirip otele kumarhane izni verileceği yönde olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, söz konusu otelin ilk etapta butik otel olarak konuşulduğunu daha sonra büyük olması yönünde söylemler olduğunu belirtti. Arıklı, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’nin gelirinin yüzde 48’inin maliyeye girdiğini söyleyerek, “Şimdiye kadar söz konusu otelde kumarhaneyle ilgili en küçük bir söylem olmadı. İşletmeci firma tarafından havaalanına; fuar alanı, üniversite, genel havacılık bölümü, büyük konferans salonu gibi sürekli olarak bir takım teklifler bize getiriliyor. Hepsine de olumlu görüş veriyoruz. İşletmecinin orada yapacağı hiçbir yatırımın önünde durma gibi bir niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı (CİB) Ayhan Sarıçiçek de, “Tek kelimeyle batar” dedi, Şans Oyunları Yasası’na göre tüm hükümlerin yerine getirse dahi kumarhane izni verilemeyeceğine dikkat çekti. Sarıçiçek, “Çünkü kota yok. 2009'da bu yasa geçerken 5 tane projeye izin verileceği yazılıyordu ve 5 izin verildi, bitti” dedi.

“Eğer söz konusu yasada yasal düzenleme yapılırsa bu izin verilebilir” diyen Sarıçiçek, “Yeni casino lisansı verilecek ise artık eski kriterler değil yeni ve daha zor daha büyük kriterler getirilsin” şeklinde konuştu.

“Sırf ‘casino yapacağım’ diye 350 odalı oteli hiç bir yatırımcı yapmaz, zarar edeceğini bilir” diyen Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise “350 odalı bir otelin inşaatı 50 bin m2 altında olması mümkün değildir. Bu da 120 milyon dolarlık bir yatırım anlamına gelmektedir” dedi.

Çağıner, “Ben orada casinolu bir otel olabilme ihtimalini düşük görüyorum. Bunlar ciddi maliyetlerdir. Dolayısıyla o bölgede öyle bir otelcilik sisteminin çok mantıklı olacağına inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu:

“Niyetleri yasayı değiştirip, kumarhane izni vermek”

T&T şirketinin Ercan Havaalanı içerisinde 5 katlı otel başvurusunda bulunduğunu belirten Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, 269 odalı ve 538 yatak kapasiteli olacağını kaydetti. Projede, aynı arazi içerisinde ancak ayrı bir binada 2 adet çok amaçlı bir salon öngörüldüğüne dikkat çeken Özuslu, bir de fuaye alanı olduğunu söyledi.

Özuslu, “Günün sonunda eğer izin alabilirlerse, çok amaçlı salon kumarhane mekânı olacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın söz konusu otelle ilgili “butik otel” açıklaması yaptığını ancak mevcut projeye göre otelin butik otel olmadığına işaret eden Özuslu, “Butik otel olmadığı ortadadır” şeklinde konuştu.

Mevcut yasaya göre Bafra dışında tüm kumarhane izinlerinin dolduğunu belirten Özuslu, “Hangi bölgede, hangi şartlarda otellere kumarhane izni verileceğini öngören Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşülmeye devam ediyor. Bunun önü açılacak” ifadelerini kullandı.

“Memlekette bugüne kadar 5 yıldızlı otel olup da kumarhane izni almayan herhangi bir otel yoktur.

Aslında 5 yıldızlı otel yapmanın gerekçesi de, yasaya göre 5 yıldızlı otel yapmazsan kumarhane izni vermezler, bu yüzden otel yapılır. Niyetleri de bu yasayı değiştirmek ve kumarhane izni almaktır” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“İşletmecinin yapacağı hiçbir yatırımın önünde durma gibi bir niyetimiz yok”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Netice itibariyle günün sonunda Ercan Havalaanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devredilecek. Biz de bu işletmenin hem kar edebilmesi hem de günün sonunda bizim olacağı için ne kadar çok yatırım yapılırsa o kadar faydamız olacağı için işletmecinin Ercan Havaalanı'na yapacağı her türlü yatırımın önünü açmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar söz konusu otelde kumarhaneyle ilgili en küçük bir söylem olmadı” diyen Arıklı, “İşletmeci firma tarafından havaalanına; fuar alanı, üniversite, genel havacılık bölümü, büyük konferans salonu gibi sürekli olarak bir takım teklifler bize getiriliyor. Hepsine de olumlu görüş veriyoruz. Çünkü orada yapılacak olan her yatırımı onlar yapacak ama oradan elde edilecek olan gelirin yüzde 48 kadarı maliyenin bütçesine girecek. Dolayısıyla orada işletmecinin yapacağı hiçbir yatırımın önünde durma gibi bir niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

“İlk başta butik otel olarak konuşulmuştu. Sonradan bu otel daha büyük olsun denildi”

T&T Şirketi ile yapılan ana sözleşmeye göre, işletmecinin istemesi halinde kendisine otel izni verileceğinin belirtildiğine dikkat çeken Arıklı, “İlk başta butik otel olarak konuşulmuştu. Sonradan bu otel daha büyük olsun denildi. Ancak kumarhane izni hiç konuşulmadı. Bize ulaşılmış herhangi bir şey de yok” ifadelerini kullanıldı.

Söz konusu işletmenin kumarhane izni talep etmesi durumunda muhatabın hükümet olduğuna işaret eden Arıklı, “Bizim şu anda orada bir kumarhane açılmasına yönelik herhangi bir politikamız da olmadığını biliyorum” dedi.

“Dünyanın her yerinde havaalanlarında airport otel vardır. Bizde de olmasına büyük fayda var” diyen Arıklı, söz konusu otel projesini incelemediğini söyledi, havaalanında yapılacak her türlü yatırıma onay verileceğini vurguladı.

“Havaalanına yapılacak olan her türlü yatırım günün sonunda bize dönecek”

T&T Şirketi’nin havaalanında havacılık üniversite kurma gibi düşüncesinin de olduğunu belirten Arıklı, “Yatırımcı firmanın 7-8 tane düşüncesi var. Hepsine de olumlu bakıyoruz” dedi. Otel ile ilgili başvurunun aylar önce yapıldığını belirten Erhan Arıklı “Cevabımız olumlu olacak. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama kumarhane izni meselesi hiç konuşulmadı. Artık bu konu tamamen yasal bir mevzuatla alakalıdır. Şu anda böyle bir şey konuşulmadan havaalanına yapılacak olan oteli, ‘bu kumarhane otelidir’ diye nitelendirmek bana göre çok yanlış bir düşüncedir” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Havaalanına yapılacak olan her türlü yatırım günün sonunda bize dönecek. Şu anda da havaalanından elde edilen gelirin, çok büyük bir kısmı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesine giriyor. Bu açıdan yatırımcı oraya ne yatırım yapmak istiyorsa yapsın gibi bir düşüncemiz var” ifadelerine yer verdi.

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı (CİB) Ayhan Sarıçiçek

“Tek kelimeyle batar”

Turizm Bakanlığı’nda casino izni almaya uygun 30’dan fazla müracaat olduğunu belirten Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı (CİB) Ayhan Sarıçiçek, söz konusu kumarhane izni ile ilgili “Önce yasaya bakılması gerekiyor. Böyle bir izin şu an verilemez” dedi.

Bahse konu yasada kuralların çok net olduğunu ifade eden Sarıçiçek, “İlk önce ön izin verilir. Ön izin fiilen başlamış olması lazım. Yani bütün projeler yapılmış, ilgili bakanlıklardan izin alınmış, inşaat ruhsatı alınmış ve Çevre Dairesi’nden her şeyin alınmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şans Oyunları Yasası’na göre tüm hükümlerin yerine getirse dahi kumarhane izni verilemeyeceğine dikkat çeken Sarıçiçek, “Çünkü kota yok. 2009'da bu yasa geçerken 5 tane projeye izin verileceği yazılıyordu ve 5 izin verildi, bitti” dedi.

“Eğer söz konusu yasada yasal düzenleme yapılırsa bu izin verilebilir” diyen Sarıçiçek, “Yeni casino lisansı verilecek ise artık eski kriterler değil yeni ve daha zor daha büyük kriterler getirilsin” şeklinde konuştu.

Ercan Havalimanı arazisinde 500 yatak kapasiteli bir tesis için yeterli alan olmadığına vurgu yapan Sarıçiçek, “Hükümet, diyelim ki yasal düzenleme ile bu izni vermek istedi, bu sefer yatak kapasitesini düşürmesi gerekecek. Buna biz zaten karşıyız. Verilecek ise kesinlikle mevcut kriterlerinin üstüne çıkılması gerekiyor” dedi.

Söz konusu otelin Ercan Havaalanı’na açılması durumunda sektörü etkileyeceğinin altını çizen Ayhan Sarıçiçek, “Casino açabilmek için otel şartı var. Özelinde casino, genelindeyse oteli ayakta tutmanız gerekiyor. Casino işletmek kolay değildir. Hemen kâr olması mümkün değil. Tek kelimeyle batar. Eğer batmak istiyorsa bunu oraya açacaktır” ifadelerini kullandı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Sırf ‘casino yapacağım’ diye 350 odalı oteli hiç bir yatırımcı yapmaz, zarar edeceğini bilir”

Yeni tasarı ile casino açmak için 350 odalı beş yıldızlı otel yapılması gerektiğine dikkat çeken Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “350 odalı bir otelin inşaatı 50 bin m2 altında olması mümkün değildir. Bu da 120 milyon dolarlık bir yatırım anlamına gelmektedir” dedi.

Casino müşterisinin sadece oyun oynamak için gelmediğini, gittiği işletmenin nerede olduğu ve verdiği imkânların da çok önemli olduğunu belirten Çağıner, “Sadece masa, makine var diye casinoya hiç bir oyuncu gitmez” şeklinde konuştu.

“Havalimanına sırf ‘casino yapacağım’ diye 350 odalı oteli hiç bir yatırımcı yapmaz çünkü çok büyük zarar edeceğini bilir” diyen Çağıner, “Bilinenin aksine casinosu olan otellere kapasitenin sadece yüzde 20 kadarı oyun oynamak için geliyor. Diğer oyuncular tatil için geldikleri otelde şansını denemek için gelen oyunculardan oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“O bölgede otelcilik sisteminin çok mantıklı olacağına inanmıyorum”

“Ben orada casinolu bir otel olabilme ihtimalini düşük görüyorum” diyen Çağıner, “Bunlar ciddi maliyetlerdir. Dolayısıyla o bölgede öyle bir otelcilik sisteminin çok mantıklı olacağına inanmıyorum” dedi.

Çağıner sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden kumarhaneye ulaşmak için bir fiziksel olarak mekân değiştirmeniz gerekiyordu. İnsanların artık Kıbrıs'a gelmelerine gerek yok. İnternet üzerinden dünyanın her tarafından her türlü gasino oyunu oynayabiliyorlar. O kadar yol kat edip gelmişse zaten

gidip en iyiyi tercih eder. Dolayısıyla benim müşterime el koyacak diye hiçbir işletmenin korusu yoktur.