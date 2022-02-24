Yatırımcıların En Güvendiği Lisanslı Forex Şirketleri

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Yatırımcılar arasında yapılan incelemeye dayanarak, 2022 yılının en çok tercih edilen lisanslı forex şirketlerini inceledik.

Siz de forex piyasalarına ilgi duyuyor ve işlem yapmak isteyen biri yatırımcı adayı iseniz, veya aktif bir forex yatırımcısı iseniz, bu makalemizin sizin doğru aracı kurum bulmanızda faydalı olacağına inanıyoruz.

1.Balans FX Güvenilir Bir Firma Mı?

Balans Fx, en güvenilir ve yatırımcı memnuniyeti en yüksek forex şirketleri arasında en çok tercih edilen ve bilinen kurum olarak karşımıza çıkmakta. Türkçe yatırımcı desteği sorunuz olan kurumların başını çekmektedir. Kullanıcı yorumları oldukça olumlu olan aracı kurumun memnuniyet düzeyi de bir hayli yüksek.

Forex yatırımcılarının Balans FX’i tercih etmesinde para çekme sürecindeki hızı ve başarısı etkili oluyor. Balans FX’in lisanslı bir kurum olması da yatırımcı ve yatırımcı adayları için ayrıca bir tercih sebebi Sahip olduğu Financial Commission lisansı ile güvenilir bir forex aracı kurum olma özelliğini taşımaktadır. Bu lisans, Balans FX’in denetlenen bir firma olmasını sağladığı için para yatırma ve çekme konularında yatırımcılarına kusursuz hizmet vermektedir.

Balans Fx forex firmasında, para yatırma işlemleriniz banka havalesi, kredi kartı ve kripto para seçenekleri ile hızlı ve sorunsuz olarak gerçekleşmektedir.

Balans FX, sunduğu düşük spread oranları ile yatırımcılarına daha kolay kar elde etmelerini sağlamaktadır. Bu da yatırımcılar nezdinde Balans FX’i oldukça avantajlı bir yere konulduğunu söyleyebiliriz.

1:500 gibi yüksek kaldırak ile de yatırımcılarına cazip bir yatırım deneyimi sunamktadır. Forex işlemlerinde yatırdığınız miktardan daha fazlası ile işlem yapabilmeye yarayan kaldıraç sayesinde daha yüksek kazanç sağlamak mümkün oluyor. Bu oran da çoğu yatırımcı için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

Balans FX, İşlem platformu olarak ise dünyanın tüm forex yatırım şirketlerinin kullandığı MetaTrader 5 platformunu sunmaktadır. Gelişmiş özellikleri ve hızlı alt yapısı sayesinde MT5 ile işlem yapmak oldukça kolay. Bu bakımdan da yatırımcıların beklentileri karşılanıyor diyebiliriz.

Balans FX bonus ve kampanyalar ile de yatırımcıların dikkatini çekiyor. İlk yatırım, arkadaşını getir, hesap taşıma yatırım bonusları kullanıcılara sunulan bazı kampanyalar.Ek olarak lot iadesi kampanyaları da firmanın sunduğu seçenekler arasında. Bunlara ek olarak aylık veya belirli günlere özel kampanyalar da oluyor. Bunları takip edebilmek için firmanın resmi sitesine girebilirsiniz. https://www.10balansfx.com/

Yatırımcıların en iyi ve güvenilir aracı kurum ararken dikkat ettiği bir diğer konu ise Balans FX hakkında şikayet olup olmadığıdır. Balans FX’in sunduğu lisans, para çekme başarısı ve işlem özelliklerinin yanı sıra yatırımcılarıyla kurduğu etkili iletişim sayesinde hakkındaki olumsuz yorumların olmadığını görmekteyiz. Balans FX’in en önemli özelliklerinden biri, yatırımcı kitlesi firmada uzun sürelerdir işlem yapmaya devam etmeleri. Bilindiği gibi, bir firmada hesap açan yatırımcılar deneyimlerini ve şikayetlerini çeşitli platformlar üzerinden paylaşmaktadır. Bu açından da bakılınca Balans FX’in yatırımcıların gözünde oldukça iyi bir yerde olduğunu ve yatırımcılardan tam puan aldığını görebiliyoruz.

2. FxPro Güvenilir Bir Firma Mı?

Türkiye’den ve dünya genelinden birçok müşterisi bulunan FxPro, her geçen gün de müşteri sayısını artırmaktadır. Şirketin çok tercih edilmesinde, lisanslı, ödeme sürecinin hızlı olması ve yatırımcılarına sunduğu avantajlı tekliflerin olmasının etkisi büyük.

Şirketin en iyiler arasında yer almasında, sahip olduğu lisanslar etkili. Şirketin FCA ve CySEC lisansı bulunmakta. Her iki kurumun denetiminden de başarılı şekilde geçen şirket güvenilirdir. Ayrıca para çekme işlemleri gibi konularda da başarılı. Yatırımcılar, şirketin verdiği hizmetten memnun.

Gelelim şirketin sunduğu hizmetlerin özelliklerine. Kaldıraç oranına bakarak başlayabiliriz. Şirkette 1:200’e kadar kaldıraç oranı sunulmakta. Yatırımcılar, alıştıkları kaldıraç oranına göre istedikleri oranı seçerek işlemlere başlayabilir.

Yatırımcılar için en önemli olan konulardan biri de spread oranları. Spreadler ne kadar düşükse, yatırımcılar o kadar avantajlı. Baktığımızda, çok uygun spreadlerin sunulduğunu görüyoruz. Bu sayede işlemlerde kara geçmek kolaylaşıyor.

FxPro minimum yatırım miktarı, 100$ olarak belirlenmiş. Yatırımcılar en az 100 dolar yatırımla FxPro hesabı açabiliyor.

Hesap açmak istediklerinde, MT4, MT5 ve cTrader hesap türlerinden biri seçilebilir. Her hesap türünde avantajlı şartlar sunulmakta.

Para yatırma ve çekme seçenekleri de oldukça geniş. Banka havalesi, eft, swift, kredi kartı, Neteller ve Skrill gibi seçeneklerle hızlı ve güvenli şekilde işlemler yapılabiliyor.

Yatırımcılar sunulan MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader ve FxPro Edge adlı işlem platformlarından birini tercih edebiliyor.

Şirkette dönemsel olarak bonus kampanyaları da düzenleniyor. Bu kampanyalardan yararlanmak için istenen şartların sağlanması yeterli.

FxPro de yatırımcılarına Türkçe destek sunan şirketlerden biridir. Yatırımcılar, FxPro ile iletişim kurarken Türkçe olarak destek talep edebilir ve Türkçe konuşan temsilci ile görüşebilmektedir.

3. XM Forex Güvenilir Bir Firma Mı?

XM Forex, merkezi Güney Kıbrıs’ta olup, en çok tercih edilen forex şirketlerinden biridir. En güvenilir ve bilindik forex şirketleri arasında yer alan XM Forex, yatırımcılarına çok avantajlı şartlar sunmaktadır.

Öncelikle güvenilirliğini inceleyelim. Çünkü bir şirketin iyi olabilmesi için öncelikle güvenilir olması gerekmekte. Şirketin CySEC ve FCA lisansları var. Her iki kurumdan da lisans almak pek kolay değil ancak XM Forex, ikisinin denetiminden de başarıyla geçiyor ve lisans alıyor.

Ayrıca para çekme işlemleri gibi güvenilirliği etkileyen önemli bir konuda da çok başarılı. Bu nedenlerle güvenilir olduğunu görüyoruz.

Özelliklerine bakmaya başladığımızda, karşımıza 1:888 kaldıraç oranı çıkıyor. Yatırımcılar, maksimum 888 olmak üzere diledikleri kaldıraç oranını seçerek işlemlere başlayabilir. Bu oran, şirketi, en yüksek kaldıraç sunan forex firmaları arasına sokuyor.

Geldik spread oranlarına. Spread oranları oldukça düşük. Düşük olması, yatırımcıların karlı şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlıyor.

XM Forex’de hesap açmak istediğinizde, en az 5$ yatırım yapmanız gerekmekte. Bu miktar, çok düşük. Yani şirketi denemek isterseniz, çok düşük bir miktarla denemeye başlayabiliyorsunuz.

Hesap türlerine baktığımızda, micro, standart, zero ve XM ultra low hesap türleri ile karşılaşıyoruz. Zengin bir seçenek söz konusu. Her hesap türünde farklı özellikler sunulduğu için yatırımcılar, kendilerine en uygun hesap türünü seçme şansına sahip oluyor.

Para yatırma ve çekme seçeneklerine baktığımızda, banka havalesi, eft, swift, kredi kartı, ve kripto para gibi seçenekler sunulduğunu görebiliriz.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 işlem platformları ile yatırım işlemleri yapılabilmekte. Her iki platform da gelişmiş platformlar arasında yer alıyor.

Yatırım ürünleri de çok çeşitli. Döviz çiftleri, emtialar, hisse senetleri, endeksler ve kripto paralara yatırım yapılabiliyor.

XM Forex, yatırımcılarına Türkçe destek de sunmaktadır. Yatırımcılar istedikleri takdirde, Türkçe destek alabilmektedir.

4. FXTM Güvenilir Bir Firma Mı?

Merkezi de Güney Kıbrıs’da olan FXTM, global forex şirketleri arasında en ilgi çeken ve en çok bilinen firmalardan biridri. Çünkü şirket hem güvenilir hem de sunduğu hizmetlerle beraber en iyiler arasında yer alıyor. Şirketin Güvenilir olup olmadığına bakarken, CySEC ve FCA lisansları ile karşılaşıyoruz. Tabi ki bunların yanında FSB ve IFSC lisansları da var. Tüm bu regülatör kurumların denetiminden başarılı olarak geçmeyi başaran şirket, güvenilirliğini kanıtlıyor. Tabi ki para çekme işlemleri gibi çok önemli bir konuda da çok başarılı.

Gelelim şirketin öne çıkan işlem özelliklerine. Firmada hesap açmak isteyen yatırımcılar, 1:1000’e kadar kaldıraç kullanma imkanına sahip oluyor. Bu oran oldukça yüksek. Yüksek kaldıraçla daha çok kar elde etmek isteyenler bu şirketi tercih edebilir. Tabi uyarmadan da geçmek istemiyorum. Kaldıraç, bir yandan da risk getirdiği için dikkatli bir seçim yapmalısınız.

Spread oranları, diğer adıyla makas aralıkları, çok düşük olarak sunulmakta. Diğer şirketlerle kıyasladığımda da en düşük spread oranları sunanlardan biri olduğunu söyleyebilirim.

FXTM’de hesap açılmak istediğinde, en az 50$ gibi bir yatırımın yapılması yeterli. Yatırımcılar, düşük miktarlarla hesap açabildiği için şirketi denemek isterlerse de ufak miktarda yatırım yapabilir.

Firmada standart, cent ve hisse hesap türleri sunulmakta. Bu hesap türlerinin her birinde farklı ve önemli özellikler bulunuyor. Cent hesabında nano lotlarla işlem yapılabilmekte.

Firmada hesap açanlar, döviz çiftleri, emtialar, hisse senetleri, endeksler ve kripto paralar gibi yüzlerce ürüne yatırım yapabilmekte.

Para transfer seçenekleri olarak banka havalesi, eft, swift, kredi kartı, Skrill, FasaPay ve kripto para seçenekleri sunuluyor. Kullanıcılar istedikleri yöntemle işlemlerini hızlı ve güvenli olarak yapabilir.

İşlem platformu seçenekleri de var. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 adlı işlem platformları ile tüm transfer işlemleri yapılabiliyor.

FXTM Türkçe müşteri desteği, maalesef ki sunulmuyor. Yatırımcılar farklı dillerde destek alabilir.

5. Exness Güvenilir Bir Firma Mı?

Güney Kıbrıs’da merkezi olan Exness, ülkemizde ve dünya genelinde adı bilinirliği yüksek olan şirketlerden biridir..

Exness güvenilir mi? Exness, CySEC ve FCA lisanslarının yanında FSA lisansına da sahip. Bu demek oluyor ki birçok kurumun denetiminden geçmiş. Güvenilirliğini para çekme işlemlerindeki başarısından da görmekteyiz.

Şimdi de sunduğu hizmetlere göz atalım. Şirket kaldıraç oranı anlamında, en iyi şirketlerden biri. Çünkü 1:2000’e kadar kaldıraç oranı sunuyor. Yatırımcılar, yüksek kaldıraçlı işlem yapmak istediklerinde bu şirketi tercih edebilir.

Spread oranları anlamında da çok rekabetçi. Hem birçok kullanıcısı olması hem de avantajlı şartlar sunması, spread oranlarında da düşüklüğe neden oluyor. Bu sayede yatırımcılar, hızlı kar elde etme şansı yakalıyor.

Minimum yatırım miktarı da çok iyi. Yatırımcılar istedikleri miktarda yatırım yaparak hesap açabiliyor. Yani 1 dolar bile yatırarak gerçek hesap açabiliyorsunuz. Şirketi denemek istediğinizde düşük bir miktar yatırarak deneyebilirsiniz.

Hesap türlerini incelediğimizde, mini, classic ve ECN hesap türlerinin sunulduğunu görebiliriz. Hesapların hepsinde farklı özellikler sunulduğu için bunları inceleyip kendinize en uygun olanını tercih edebilirsiniz.

Para yatırma ve çekme seçenekleri neler? Banka havalesi, eft, swift, kredi kartı, Neteller ve Skrill gibi seçeneklerle para transfer işlemleri yapılabiliyor.

Yatırım ürünleri de çeşitli. Döviz çiftleri, emtialar, endeksler, hisse senetleri ve kripto paralara yatırım yapılabiliyor.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 işlem platformları sunuluyor. Her ikisi de gelişmiş olan platformlardan biri seçilerek işlemlere başlanabilir.

Exness Türkçe destek sunmamakta. Bunun yerine sunulan diğer dil destekleriyle hizmet alabilmek mümkün.

6. Pepperstone Güvenilir Bir Firma Mı?

Merkezi Avustralya’da olan Pepperstone, en iyi forex şirketleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde en çok yatırımcıya sahip şirketlerden biridir.

Güvenilirliğini incelediğimizde, ASIC lisansı ile karşılaşıyoruz. ASIC, Avustralya denetleyici kurumu. Buradan lisans almak hiç de kolay değil. Bunun yanında para çekme işlemlerinde de sorunsuz bir hizmet sunduğu için en güvenilir forex firmaları arasında yer alıyor.

Güvenilir olduğunu öğrendikten sonra sunulan hizmetleri incelemeye başlayabiliriz.

Pepperstone kaldıraç oranı olarak 1:500 sunmakta. Şirkette hesap açan yatırımcılar, en yüksek 500 olmak üzere istedikleri oranı seçerek işlemlere başlayabilir. Bu oranın yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Geldik spreadlere. Makas aralıkları yatırımcılar için avantajlı şekilde verilmekte. Yatırımcılar, bu spread oranları ile avantajlı işlem yapma ve kar elde etme şansına sahip oluyor.

Gerçek hesap açmak için en az 200$ yatırım yapılması istenmekte. Kullanıcılar için bu miktar düşük olmasa da yüksek de değil. Güvenilir ve avantajlı bir şirket olduğu için rahatlıkla para yatırılabilir.

Hesap seçenekleri olarak da standart, razor ve İslami forex hesabı türleri sunulmakta. Her hesap türünde farklı özellikler var. İslami hesapta da faizsiz işlem yapabilmek mümkün.

Para yatırma ve çekme seçeneklerine baktığımızda, havale, eft, swift, kredi kartı, Neteller ve Skrill seçeneklerini görüyoruz. Tüm seçenekler hızlı ve güvenilir.

İşlem platformu olaraksa MetaTrader 4, MetaTrader 5 ve cTrader seçenekleri sunuluyor. Yatırımcılar kendine hangi platform uygunsa onu seçerek işlemlere başlayabilir.

Pepperstone şimdilik Türk yatırımcılarına Türkçe müşteri desteği sunmamaktadır.

7. Tickmill Güvenilir Bir Firma Mı?

Tickmill, İngiltere merkezli bir forex kurumudur. Türkiye ve dünya genelinde yatırımcılar tarafından iyi bilinen şirketlerden biridir.

Lisanslı ve güvenilir bir bir şirket olması, Tickmill’in en iyi forex şirketlerinden biri olmasında etkisi çok büyük. Şirketin FCA ve FSA lisansları var. Her iki kurumun denetiminden başarıyla geçmiştir. Ayrıca para çekme işlemlerinde de hiçbir sorun çıkarmadığı için güvenilir fx şirketleri arasında yer alır.

Tickmill yatırımcılarına 1:500 kaldıraç oranı sunmakta. Bu demek oluyor ki maksimum 500 olmak üzere istenilen kaldıraç oranı tercih edilebilir. Verilen oran gayet iyi.

Düşük Spread oranları ile yatırımcılar için avantajlı bir yatırım deneyimi sunmaktadır.

Hesap açmak isteyen yatırımcılar, en az 25$ yatırarak gerçek hesapta işlem yapmaya başlayabiliyor. Bu miktar, avantajlı. Şirketi denemek isteyenlerin çok fazla para yatırmasına gerek yok.

Hesap seçenekleri olarak classic, Pro ve VIP hesap türleri sunuluyor. Bunların yanında İslami forex hesabı seçeneği de var. Yatırımcılar hepsinde farklı bir özellik bulabilir.

Para transferleri için banka havalesi, eft, kredi kartı, Skrill, Neteller, Sticpay, FasaPay, Qiwi, WebMoney gibi seçenekler sunulmakta. Bu anlamda çok geniş imkanlara sahip diyebiliriz.

Hesap açıldığında işlemlerin yapılabilmesi için MetaTrader 4 platformu sunuluyor. Yatırımcılar bu platform ile işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde yapabilir.

Tickmill Türkçe destek sunan forex firmalarından biri. Şirketten her zaman Türkçe destek alabilirsiniz.

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En İyi Forex Şirketi Nasıl Belirlenir?

Forex piyasasında yatırım yapmak istediğimizde, kendimize bir forex şirketi seçmeli ve o şirkette hesap açmalıyız. Forex şirketi tercihi çok önemli. Bunun için birçok faktöre bakmalı ve aralarından en iyi olanını seçemeliyiz.

Sizlere bu kısımda hangi özelliklere bakmanız gerektiğini detaylı olarak anlatacağım. Yukarıda verdiğim forex şirketleri incelemelerinde de bu özelliklere göre açıklamalar yaptım.

Bakılması gereken ilk özellik, bir şirketin güvenilir olup olmadığıdır. Güvenilir olmayan bir şirket, en iyiler arasında yer alamaz ve o şirkette hesap açmak çok saçma olur.

Güvenilir olduğunu anlarsanız, diğer özelliklerine bakarak size uygun olup olmadığını görebilirsiniz. O nedenle öncelikle güvenilir forex şirketleri hangileri ve hangi özellikleri taşımalı bakacağız.

Lisanslı Forex Şirketlerini Tercih Edin

Forex şirketleri içerisinde güvenilir olanlar ve güvenilir olmayanlar vardır. Her şirketin güvenilir olması, imkansız. Çünkü bazı şirketler yatırımcıları yanlış yönlendirerek kendilerini güvenilir göstermeye çalışabilir. Özellikle sahte lisanslarla hizmet verebilirler.

Bir şirketin güvenilir olabilmesi için öncelikli olarak lisansa sahip olmalıdır. Tabi ki bunun yanında diğer bazı özelliklere de sahip olmalı ancak en önemlisi lisanstır. Size forex şirketlerinde güvenilirliğe bakarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağız;

Forex Piyasasındaki Lisanslar ve Regülasyonlar

Forex şirketlerinde lisans, regülatör kurumların şirketleri denetlemesi sonrasında şirketlerin aldıkları belgedir. Forex şirketleri eğer denetlenmiyorsa, güvenilirlikten bahsedemeyiz.

Her denetleyici kurumun farklı şartları var. Bu şartların hepsi sağlanırsa, şirketler lisans alabilir.

Regülatör kurumlar, her ülkede bulunur. Şirketler hangi ülkelerde merkeze sahipse, o ülkelerin regülatör kurumları tarafından denetlenirler. Eğer başarını olarak denetimden geçerlerse belirli bir süreliğine lisans alırlar. Süre dolduğunda yine benzer denetimlerden geçerler.

Bir şirketin lisansa sahip olması çok önemli. Çünkü bir şirkette hesap açan yatırımcılar, o şirkette sorun yaşamaları durumunda regülatör kurumlara başvurabilir.

Ayrıca lisans veren kurumlar, yatırımcıların paralarına da sigorta yapar. Böylece bir sorun olması durumunda paraları sigortalı olduğu için sorun yaşamazlar.

Her lisansım var diyen şirkete inanmamalısınız ve lisans sorgulaması yapmalısınız. Bunu nasıl yapmanız gerektiğini de anlatmak istiyoruz;

Forex Kurumlarının Lisansı Olup Olmadığı Nasıl Sorgulanır?

Forex şirketleri, denetlenmeleri sonucunda lisans alabilir. Firmaların bazen birden fazla lisansa sahip olduğunu görebiliriz. Ancak her lisansım var diyen şirkete inanmamalıyız.

Lisanslı forex şirketleri, internet sitelerinde lisanslarını yayınlar ve yatırımcılar da bu lisanslara bakarak kontrol edebilir.

Burada genelde lisans belgesi ve lisans numarası yer alır. Bunları alıp denetleyici kurumun internet sitesine giderek doğrulama yapabilir.

Bazı şirketlerin sahte lisanslarla hizmet verdiğini görebiliriz. Size en çok kopyalanan 2 lisans ile ilgili bilgi vereceğim. Bunlar FCA ve ASIC adlı lisanslar.

FCA, İngiltere lisans veren kurumudur. Bazı forex şirketleri FCA lisansına sahip olmadıkları halde başka firmaların lisansların lisans belgelerini ve numaralarını kopyalayarak yatırımcılara sunmakta.

Genelde bu şirketler, lisans talep edildiğinde Whatsapp üzerinden belge yollayacaklarını söylerler ve yollarlar. Burada aklınıza gelmesi gereken ilk konu, hiçbir şirketin Whatsapp’dan lisans göndermeyeceğidir.

Şirketlerin bazıları Whatsapp yerine, internet sitesinde FCA lisansı yayınlayabilir. Ancak yine de sahte olabileceği için sorgulama yapmak gerekli. Bunun için FCA resmi internet sitesine girilmeli ve lisans numarası ile sorgulama yapılmalıdır.

Bazı şirketler, isim benzerliklerinden yararlanarak sahte lisanslar sunabilir.

FCA’nın yanında son dönemlerde ASIC lisansının da kopyalandığını görüyoruz. Birçok şirket ASIC lisansım var diyerek piyasada hizmet veriyor. Ancak bu şirketlerin çoğu sahte lisans kullanıyor.

Bu şirketlerin Avustralya’da merkezi olmamasına rağmen ASIC lisansımız var demesi, o şirketin sahte lisans kullandığının bir göstergesi. Ancak bunu anlayabilmek için bilmeniz gereken birkaç konu daha var.

ASIC, Avustralya’daki finansal kurumları ve diğer işletmeleri denetleyen ve lisans veren bir kurum. Kurumun verdiği 2 adet lisans var. Bunlar ACN ve AFSL lisansları.

ACN açılımı “Australia Company Number”dır ve Avustralya Şirket Numarası anlamına gelir. Tüm işletmelerin bu lisansı bulunmakta. Yani bir forex şirketi olmasına gerek yok. Bakkal, market, marangoz ya da bir kafenin ACN lisansı olabilir.

ASIC lisansım var diyen şirketler, ACN lisansı kopyalayan şirketler. Yani finansal şirket olmayan kurumların lisansını kopyalarlar ve lisanslıyım derler. Bu kurumlar sahte lisans kullanan şirketlerdir.

AFSL’nin açılımı ise “Australia Financial Services License”dir ve Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı anlamına gelir. Finansal piyasalarda hizmet veren şirketler AFSL lisansı alarak hizmet vermek zorundadır.

Bunun için de Avustralya da merkezi olması gerekmekte. Sahte lisans kullanan şirketler, AFSL numarası kopyalamakta zorluk çekerler. Çünkü benzer isimde şirket bulmak zor. Böylece yakalanabilirler.

ASIC lisanslı forex şirketleri, AFSL numarasına sahip olmalıdır. Onun için bir şirket eğer ASIC lisansım var diyorsa, mutlaka AFSL numarasına bakmalısınız.

Bunun için de ASIC resmi internet sitesine girmeli ve sorgulama yapmalısınız.

Ayrıca Türkçe destek veren hiçbir ASIC lisanslı şirketin olmadığı da aklınızda bulunsun. Böylece daha iyi sorgulama yapabilirsiniz.

Finansal şirketlerin mutlaka lisans alması gerekmekte. Bunun için de merkezi olan ülkelerdeki denetleyici kurumların denetiminden geçmelidir.

Ülkemizde de bir denetleyici kurum var. SPK kısaltmasıyla karşımıza çıkan Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de merkezi olan finansal kurumları denetlemekte ve lisans vermektedir.

Yurtdışı forex şirketleri de yurtdışında bulunan denetleyici kurumlar tarafından denetlenir. Genellikle karşımıza FCA, ASIC, CySEC gibi lisanslar çıkar.

FCA, İngiltere merkezli bir denetleyici kurum. Merkezi ya da şubesi İngiltere ve diğer Büyük Britanya ülkelerinde bulunan şirketler, bu kurumdan lisans almak zorundadır.

ASIC, Avustralya merkezli bir denetleyici kurum. Merkezi ya da şubesi Avustralya’da bulunan şirketler, ASIC denetiminden geçerek lisans almalıdır.

CySEC, Güney Kıbrıs merkezli bir denetleyici kurum. Merkezi ya da şubesi Güney Kıbrıs’da bulunan şirketler, CySEC denetiminden geçerek lisans almalı.

Tabi ki bu denetleyici kurumların dışında FSA, GLOFSA, IFSC ve VFSC gibi kurumlar da var. Özellikle ESMA kuralları çerçevesinde kaldıraç oranı düşürülen şirketler, bu kurumlardan da lisans alarak yüksek kaldıraçla hizmet vermekte.