‘Yataş Bedding’ Özyüksel Mobilya ile Dereboyu’nda

Türkiye’de yatak, baza, şilte ve ev tekstili ürünlerinin de içinde olduğu pek çok mobilya ve aksesuarını 1976 yılından bu yana üreten ve satışını gerçekleştiren Yataş, Kuzey Kıbrıs’taki ilk konsept mağazasını, Özyüksel Group, hizmet kalitesi ve güvencesiyle, 15 Ekim’de Lefkoşa Dereboyu’nda açtı.

Yataş Bedding mağazasının açılışını Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptı.



Açılışta, Özyüksel Mobilya Perakende Mağazacılık Yöneticisi Olgaç Engüdaroğlu ve Özyüksel Grup direktörü Hüseyin Yüksel konuştu.



Bu yıl 40. yılını kutlayan, Özyüksel Mobilya, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde, 8,500 m2 bir alana sahip tesisinde, her tür mobilya ve ahsap üretimi yapıyor. Son teknolojiye sahip fabrikada, koltuk, masa, yatak gibi her çeşit mobilya ile, özel tasarım mutfak, kapı, dolap gibi ahşap dekorasyon üretimleri de yapılıyor.



Özyüksel Mobilya, Yataş Bedding’e ek olarak, Mudo Concept, Zebrano Mobilya, Enza Home, Orix Mobilya, Veneer Home ve Garden Life gibi büyük markaları bünyesinde barındırıyor.