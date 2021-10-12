‘Yatağa sönmemiş izmariti attı, yangın çıkardı’

Gönyeli’de Pazartesi sabahı yatağa sönmemiş sigara izmaritini atıp yangına sebebiyet veren zanlı İ.K. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı I.K’nin suçla bağı olduğu tespit edilirken, tutuklanan diğer iki kişi Y.S. ve M.Z.A suçla bağı olmadığı tespit edilerek, serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 24 yaşındaki İ.K’nin (K) “Binalardaki Eşyaları Ateşe Vermek ve Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde, zanlı I.K’nin aralarında bulunan husumet sebebiyle Gönyeli'de Y.S.’nin kiracı olarak ettiği evinin yatak odası içerisindeki yatağına “kasten ve kanunsuz olarak” sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, yangının çıktığı esnada söz konusu evde bulunan Y.S., M.Z.A ve I.K.’nin söz konusu kundaklama ile ilgili olarak bağlantıları olabileceğinden tutuklandıklarını belirtti. Polis, aynı gün Zanlı I.K’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis: “Zanlı her şeyi itiraf etti”

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak olay yerinde yapılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlının yangından kısa bir süre önce konu apartmandan bir valiz ile birlikte çıkıp uzaklaştığının tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı İ.K.’ye yapılan sorgulamada suçlarını itiraf edip her şeyi anlatmak istediğini belirtmesi üzerine zanlının gönüllü ifadesinin temin edildiğini ve verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

İki kişi serbest bırakıldı

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak Y.S. ve M.Z.A’nın adreste çıkan yangında herhangi bir bağlantısı olmadıkları tespit edildiğinden serbest bırakıldıklarını belirtti.

Kefalet senedi koşuluyla serbest bırakıldı

Polis, zanlı I.K’nin aleyhinde başlatılan tahkikat tamamlandığını, Fas vatandaşı olup Kıbrıs’ın kuzeyine öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.