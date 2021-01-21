Yaşlılara ‘aşı’ eziyeti: "Aşı bitti, yarın gelin"

Devrim DEMİR

Girne Akçiçek Hastanesi'nde yine aşı konusunda eksiklik yaşandı, aşı bitti, bazı yurttaşlar aşılanamadı.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci dün 140 kişiye daha aşı yapıldığını ellerindeki aşının bittiğini söyledi. YENİDUZEN'e konuşan Birinci yaklaşık 40 aşı daha geleceğini onların da bugün yapılarak artık gelecek olan aşıyı bekleyeceklerini kaydetti.

Birinci ayrıca dün aşı olmadan 40'dan fazla kişinin geri döndürülmek zorunda kaldığını ifade etti.

Aşılamanın yapıldığı ilk gün aşı kalmadığı gerekçesi ile geri gönderilen 80 yaş ve üzeri yaşlılar, dün sabahın erken saatlerinde yeniden Girne Akçiçek Hastanesi'ne akın etti.

Çok sayıda yaşlı kendi imkânı ile gelirken, bir grup yaşlı Esentepe Belediyesinin temin ettiği araçla hastaneye ulaştı.

Girne Akçiçek Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinde önce ‘sıra’ kuyruğuna giren yaşlılar daha sonra ‘aşı’ kuyruğuna girdi.

Aşının bitmesi ile kırk kişiden fazla yaşlı bugün çağrılmak üzere evlerine geri gönderildi.

Aşı olmak için bekleyen çok sayıda yaşlı ise, hiçbir planlama olmadan yaşadıkları eziyete sitem etti.

Yürümekte güçlük çeken yaşlılar, ellerinde 87’ye kadar uzayan sıra numaraları ile saatlerce aşı olmak için bekledi.

Aşılama işlemi iki gündür Acil servis girişinde yaptığı gözlemlenirken, aynı noktada hem normal hastaların hem de yaşlıların bekletilmesi kalabalığın oluşmasına neden oldu.

80 yaş ve üzeri yaşlılar için her hangi bir bölüm ayrılmazken, hem sıra numarası hem de aşılanmak için kuyruk oluştu, ‘mesafe’ kurallarına uymak mümkün olmadı.

“Yeterli miktarda aşı gelmesini bekliyoruz”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, iki günde yaklaşık 409 kişiye aşılama yaptıklarını ancak aşının bittiğini söyledi.

Bakanlıktan bin 50 civarında aşı talep ettiklerini de kaydeden Birinci, talebin çok fazla olduğunu kaydetti.

Türkiye’den 20 bin ‘sinovac’ aşısı geldiğini belirten Birinci planlamaya göre aşıların 10 bininin yapılacağını 10 bin aşının da ikinci doz olarak saklanacağını ifade etti.

Ada geneli aşının bittiği yönünde duyumlar olduğunu da kaydeden Birinci, “Aşının 10 bini harcanmış gibi. Bu miktar yeterli değil elbet. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde yeniden aşı talebinde bulunulduğu ve önümüzdeki hafta gelebileceği öngörüsü var. Gelen aşılarla, 80 yaş altı insanlara da aşı yapılması hedefleniyor.”

40 kişi daha bugün aşılanacak… Bugün son…

Başhekim Doktor Ceyhun Birinci, Sağlık Bakanlığı'na yeniden aşı talebi yaptığını, ellerinde kalan 40 adet aşının da kendilerine gönderileceğini söyledi.

Birinci, aşılanmak için gelen ancak bittiği için gönderilenlerin iletişimlerinin alındığını ve bugün aranarak 40 kişinin aşılanacağını ifade etti.

Aşılama için bugün son olduğuna da dikkati çeken Birinci, “Yeterli miktarda aşı gelmesini bekliyoruz. Herkesin aşılanmasını istiyoruz” dedi.

Aşı olmak için bekleyen yaşlılar YENİDÜZEN’e konuştu:

“Saatlerdir buradayız, umarım hasta olmayız”

Naciye Özgüney: “Sabahın erken saatlerinde geldim”

84 yaşında olduğunu ifade eden Naciye Özügüney, yaşlılar için daha iyi bir planlama yapılması gerektiğini söyledi. Erken saatlerde sıra numarası almak için hastaneye geldiğini söyleyen Özügüney, “Sabah sabah geldim, sıra numarası için. Öğlen oldu hala aşı olmak için beklerim” dedi.

Pervin Aytuğruloğlu: “Sağlıkçılar da perişan”

84 yaşında Pervin Aytuğruloğlu sağlıkçıların da iki gündür perişan olduklarına değindi.

Aytuğruloğlu, önceki gün de geldiklerini aşı bittiği için ikinci kez yollara düştüklerini söyledi.

Aytuğruloğlu, “Sağlıkçılar da bizim gibi perişan oldu. Düzgün bir sistem olmadı, bizi Esentepe Belediye otobüsü getirdi. Sıramızı aldık bekleriz.”

Remzi Beyazbayram: “Saatlerdir buradayız”

Sabahın erken saatlerinde aşı olup evine gitmek için erken saatlerde hastaneye geldiğini anlatan 87 yaşındaki Remzi Beyazbayram, “Burası çok küçük bir alan çok kalabalık ve sadece aşı olmak için gelenler yok. Normal acil hastalarda burada ve çok kalabalık oluşuyor. Saatlerdir buradayız” dedi.

Peyker Beyazbayram: “Kalabalık çok riskli görünüyor”

Girne Akçiçek Hastanesi acil servis girişinde bekleyen 83 yaşındaki Peyker Beyazbayram da kalabalığın çok riskli göründüğünü, sadece sıra numarası almak için oluşan kuyrukta iç içe beklediklerini söyledi.

Nesime Koreli: “Umarım hasta olmayız”

Sıra numarası almak ve aşı olmak için aynı odada bekleyen yaşlılardan biri olan 80 yaşındaki Nesime Koreli, “En azından bizim gibi riskli olan kişiler için ayrı bir yer olsaydı. Alan küçük ve mecburen herkes burada beklemek zorunda, umarım hasta olmayız.”