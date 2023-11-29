“Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı”

Serap ŞAHİN

Yüzünde hüzün, gözünde yaş, acısı hâlâ taze…

7 yıl önce Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İlayda Yeliz Öztürk’ün babası, kızının ölüm yıldönümünde YENİDÜZEN’e acısını paylaştı, trafik kazalarındaki can kayıplarına işaret etti.

29 Kasım tarihinde Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazasında hayatını kaybetmişti İlayda Yeliz Öztürk. Tır ve minibüsün çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişiden biri olan İlayda Yeliz Öztürk’ün babası Salih Öztürk, tam 7 yıldır sıcak-soğuk demeden her gün kızının mezarına gidiyor ve onu hiç yalnız bırakmıyor. Salih Öztürk, yaşadığı kara günü ve acısını YENİDÜZEN’e anlattı, insanların dağ yolunda hayatlarını kaybetmeye devam ettiğine dikkat çekti.

“Kızımı kaybettikten sonra dünyam yıkıldı”

Olay günü hiçbir şey duymadığını kızıyla sabah 06.35’te konuştuğunu anlatıyor Salih Öztürk. Sınav haftası olduğunu ve ders çalışmak için kızının ilk defa arkadaşında kaldığını söylüyor. “Otobüs bekliyordu, okulda buluşacaktık. Sınav haftasıydı ve o gün sınavın son günüydü. Saat 08.30’da okula gittim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Kızımı çok bekledim. 8.30’dan 13.15’e kadar onu bekledim. Kazadan haberim yoktu. 2 gün önceki başka sınava hasta oldu diye girmemişti. Ben sandım ki, giremediği sınava da girdi o yüzden gecikti. Bu arada telefonunu çok aradım ama açan olmadı” diyor. “Kızımı kaybettikten sonra dünyam yıkıldı” diye devam ediyor acılı baba.

“Meğer ben kızımın yanından geçmişim, kızım içerde yatıyormuş”

Olay günü kızını saatlerce arabada beklediğini anlatıyor Salih Öztürk, “Okuldan çıkan çocuklar biliyordu sanırım onlar bana farklı bakıyorlardı” diyor. “Saat 13.15’te bana bir telefon geldi. Kızımın bindiği otobüs sabah kaza yapmış. Okuldan çıktım, hastaneye gittim. Hastanede yoğunluk ve kalabalık vardı. Herkes bir şey söylüyordu. Çok kalabalık olduğu için ben morgdan girerek acile çıktım. Meğer ben kızımın yanından geçmişim. Kızım içerde yatıyormuş” diyor kara gün için.

“Meğer kızımın öldüğünü herkes biliyormuş”

“Polislerin olduğu bölüme çıktım. Kazada kızım da vardı dedim. Adını sordular. İlayda Yeliz Öztürk dedim. Beni hemen sandalyeye oturttular ve ‘Bekle’ dediler. Meğer kızımın öldüğünü herkes biliyormuş. Ben yaralı olduğunu sanıyordum. Polislerle birlikte asansöre bindik, yukarı çıkacağımızı düşünüyordum ama morga gittik. O gün çok kötüydü..Hayatım söndü, mahvoldum, dünyam yıkıldı.”

“Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı”

Gözü yaşlı baba, “Kızım öldüğünde 17 yaşındaydı, yaşasaydı 24 yaşında olacaktı” diyor acılı baba.

“28 Kasım da İlayda’nın annesinin doğum günüydü. Ona hediye alacaktık ama ‘Baba yarın sınav biter. Yarın gider alırız’ demişti. Kızımı okuldan alacaktım ve annesine doğum günü hediyesi almaya gidecektik. Ama kızımı morgda buldum” diyor.

“İnsanlar dağ yolunda hayatlarını kaybetmeye devam ediyor”

“Bu gibi acıların olmamasını diliyorum” diyen Salih Öztürk, “Hiçbir ailenin böyle bir acı yaşamamasını istiyorum. Ama maalesef hala daha oluyor. İnsanlar o yolda hayatlarını kaybetmeye devam ediyor” diyerek, dağ yolunda meydana gelen ölümlü kazalara da dikkat çekiyor, 7 yılda yol güvenliğinde değişen hiçbir şey olmadığını özetliyor.

Neler yaşanmıştı?

29 Kasım 2016 sabah 07.10 sıralarında, Değirmenlik-Girne dağ yolunun 3-4 kilometreleri arasında bir tır ve minibüs çarpışmış; 57 yaşındaki minibüs şoförü Denktaş Mutluel, minibüste yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Sude Demirkıran ve 17 yaşındaki İlayda Yeliz Yeliz Öztürk olay yerinde yaşamını yitirmişti.

3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, yargılanan tır şoförü ise 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmiş, "Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası'na göre 2 kere Türkiye’ye iadesi talep edilmiş ancak reddedilmişti.

Yaşanan acı olay öncesi yaz saati uygulaması devam etmiş ve kaza karanlık yollarda meydana gelmişti. Trafik kazasından sonra yaz saati uygulaması kaldırılmış ve kış saati uygulamasına geçilmişti.

Dağ yolunda son 2 yılda basına yansıyan bazı kazalar

4 KASIM 2022: Dağ yolunda Girne istikametine seyreden beton mikseri sürücüsü Mustafa Karaca, yolun 9-10’uncu kilometreleri arasında aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle açılan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkmıştı. Sol yana devrilen beton mikserinin sürücüsü Mustafa Karaca, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

2 MAYIS 2023: 35 yaşındaki Uğur Demirkol, yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde kayarak sağ şeride geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen 37 yaşındaki Serhat Özen yönetimindeki aracın ön kısmına, çarptıktan sonra yolun sağından çıkarak durabilmişti. Kaza sonucu 35 yaşındaki Uğur Demirkol hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.

16 EYLÜL 2023: 48 yaşındaki araç sürücüsü Ural Erel yönetimindeki salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen 25 yaşındaki Deniz Yıkar yönetimindeki salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan Ural Erel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin Erel, diğer aracın sürücüsü Deniz Yıkar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Amos Wılson ve Zeynep Girgin hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ural Erel yapılan ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Deniz Yıkar ise tutuklanmıştı.

3 TEMMUZ 2023: Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde Arapköy birinci kavşağı yakınlarında saat 03.40'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirmiş, 1’i ağır olmak üzere yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.