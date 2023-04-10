"Yasanın geçmesi ile ülkenin enerji politikalarının belirlenmesinde engel yok"

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, yasanın geçmesi ile ülkenin enerji politikalarının belirlenmesinde engel olmadığını savundu.

“Alacağımız yetki ile ülkedeki elektrikte arz güvenliğini sağlamak, %5 enerji açığını karşılamak” diyen Üstel, “Kurum 2 jeneratör aldı, yine almaya devam edecek. Yeterli mi? Bu noktada sıkıntılar var. Enerjinin önünün açılmasının tek yolu Türkiye’den gelecek kablo ile elektriktir” şeklinde konuştu.

Erhürman’dan Üstel’e: Yetkiyi neden almak istediğinizi paylaşmıyorsunuz?

Yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, Üstel’e “Yetkiyi neden almak istediğini paylaşmıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Üstel, soruları yanıtlamadan kürsüden indi.

Erhürman, yaşananlara tepki gösterdi, “Enerji açısından kara bir gün” değerlendirmesinde bulundu.