“Yaşanan olumsuzlukların sorumlusu Tatar'dır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, güneyde parlamentoya sunulan kuzeyde kayıtlı olup, güneyde hizmet veren taksilere yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili sorumlunun, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar olduğunu söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özuslu, “Son birkaç haftada Kıbrıslı Rum liderliğinin önce yabancılara taşınmaz mal satanlara, şimdi de güney-kuzey arasında taşımacılık yapanlara karşı başlattığı cezalandırıcı adımların müsebbibi, Silihtar'da oturan Ersin Tatar'dır” dedi.

Tatar’ın ‘egemen eşitlik’ ya da orijinal adıyla ‘taksim’ siyasetinin, Kıbrıslı Türk toplumuna yeni izolasyonlar ve tehditler olarak geri döndüğüne işaret eden Özuslu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son birkaç haftada Kıbrıslı Rum liderliğinin önce yabancılara taşınmaz mal satanlara, şimdi de güney-kuzey arasında taşımacılık yapanlara karşı başlattığı cezalandırıcı adımların müsebbibi, Silihtar'da oturan Ersin Tatar'dır. 'Egemen eşitlik', yani orijinal adıyla 'taksim' siyaseti, Kıbrıslı Türk Toplumu'na yeni izolasyonlar ve tehditler olarak geri dönüyor.

Tatar'ın Ankara destekli yanlış siyaseti yüzünden Kıbrıslı Türkleri bireysel olarak cezalandırmaya oynayan Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis'in yaptıkları da kabul edilemezdir.

Kıbrıs'ta gündelik meselelerin diyalog yoluyla halledilmesi ve bütünlüklü siyasi çözüm için müzakere sürecini başlatmak elzemdir. Aksi halde özellikle Kıbrıslı Türkler mevcut hak ve olanaklarını da kaybetme riski ile karşı karşıyadır.”