Levent ÖZDAĞ

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Merhametli

► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Stilist

► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Fuarlara katılıp yeni trendleri takip etmek

► Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan, Bencillik, Haksızlık

► En büyük pişmanlığım… Değmeyen insanlara verdiğim değer

► En büyük sevincim… Yeğenlerim "Doğay ve Şenay"

► Hayatımın dönüm noktası… Kendi işimi kurmak

► Beni en çok etkileyen yazar… Gülseren Budayıcıoğlu

► Başucumdaki kitap… Bilinçaltının Gücü

► En keyif aldığım müzik… Sertap Erener’in şarkıları

► En son izlediğim film… Kül

► Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

► Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz ve kullanmadıklarımı yardım derneklerine veriyorum

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülerek sevdiğim şeyin alınması.

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım

► Kendimde beğendiğim özellik… 6. hissimin çok güçlü olması... Her şeye rağmen dimdik ayakta durmak…

► Olmasa da olur… Samimiyetsiz samimiyetler

► Olmazsa olmaz… Annem, kardeşim ve eşi, ufak yeğenlerim

► En iyi yaptığım yemek… Izgara türleri

Hayalimdeki dünya… Savaş olmadan çocukların ölmediği barış içinde yaşanabilecek bir dünya.

► Aşk benim için… Tutku

► Onunla çok tanışmayı isterdim… Steve Jobs

► Görmek istediğim yer… Tayland

► Mutlaka yapmak istediğim… Evlat edinmek

► Son olarak söylemek istediklerim… Başarı bütünlükten gelir. Sağlıksız yaşıyor, tüm günlerinizi mutsuz ve stresli geçiriyor ancak işinizi çok iyi yapıyorsanız, bu sizi başarılı biri yapmaz. Yaşam bir bütündür. Bazı dönemler dizlerimizin üzerine düşsek de hemen kalkıp ayaklarımızın üzerinde dimdik durup yaşamın bir hediye olduğunu ve kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlamamız gerekiyor.