Yasalar da hükümet de ASKIDA

Serap ŞAHİN

Cumhuriyet Meclisi, 55’inci birleşimin ardından yasama yılına ara verdi. Ancak gündemdeki birçok yasa tasarısı ve önerisi, Meclis’te yaşanan nisap sorunu nedeniyle ele alınamadı. Gündemde bulunan 10 düzenlemeden yalnızca 2’si yasallaşırken, komitelerde görüşülüp Genel Kurul’a sevk edilen 3 yasa tasarısı ile birlikte toplamda 10 önemli yasal düzenleme beklemeye alındı. Turistlere kiralanan evlerin kayıt altına alınmasını, hali arazilerin kiralanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri ve askerlikte bedelli, muafiyet ve af uygulamalarını içeren Tatil Evleri, Konut Edindirme (Değişiklik) ve Askerlik (Değişiklik) yasa tasarıları gündeme alınmadan yeni yasama yılına ertelendi. Özellikle askerlik yasasının yasallaşmasını bekleyen yüzlerce gencin hayali, Meclis’teki nisap krizi nedeniyle gerçekleşemedi. Sağlık, iskan, dijital devlet, belediyeler, mali yönetim ve kooperatiflerle ilgili reform öngören 7 yasa tasarısı ve önerisi de Genel Kurul’da görüşülemeden askıya alındı.

Öte yandan, Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin özel komite raporu da Meclis’e sunulmasına rağmen, nisap sağlanamadığı için görüşülemedi. Böylece Tosunoğlu dosyasının akıbeti de yeni yasama yılına kaldı.

Tosunoğlu’nun raporu gelecek bahara kaldı

Genel Kurul'da Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin raporu görüşüldü.

Rapor, Komite Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy tarafından okundu.

Raporun okunmasının ardından CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yazılı itirazda bulunarak “Rapora itiraz ediyoruz, görüşmeye açılması gerekir” dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, konuyla ilgili nihai kararın Genel Kurul tarafından verileceğini açıkladı, ancak görüşme nisap yetersizliğine takıldı.

Lefkoşa’ya yeni hastane için protokol yasallaştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında KKTC’de Yapılacak Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü İçerisinde Bulunan Sağlık Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokolün (Onay) Yasa Tasarısı’na ilişkin Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin raporu okundu. Tasarı, madde madde görüşülmesinin ardından bütünü oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Sadece 2’si onaylandı, polis yasası yarım kaldı

Cumhuriyet Meclisi’nin 30 Haziran tarihli birleşiminde gündemde bulunan birçok yasa önerisi ve tasarısı, nisap yetersizliği nedeniyle görüşülemedi. Katılım eksikliği nedeniyle yalnızca “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle görüşülerek kabul edildi. “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ise görüşülmeye başlanmasına rağmen tamamlanmadan yarım kaldı.

3 yasa tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi, gündeme alınamadı

Öte yandan komitede görüşülüp Genel Kurul’a sevk edilen ancak gündeme giremeyen 3 ek yasa tasarısı gündemde yer almadı.

Turistlere kiralanan tatil evlerinin kayıt altına alınmasını, denetim yapılmasını ve vergi gelirlerinin artırılmasını öngören Tatil Evleri Yasa Tasarısı, hali arazilerin kiralanmasına yönelik değişikliklerden oluşan Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yüzlerce gencin ‘askerlik görevi’ kapsamında umut bağladığı; askerlikte bedelli ücretleri, muafiyet ve af düzenlemelerini içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da komitede görüşülüp Genel Kurul’a sevk edilmesine rağmen Meclisteki nisap krizine takıldı.

Yüzlerce gencin hayali gündeme alınamadı

Öte yandan, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde görüşülerek Genel Kurul’a sevk edilen ancak Meclis’te nisap yetersizliği nedeniyle gündeme alınamayan üç yasa tasarısı beklemede kaldı. Bu tasarılar arasında; turistlere kiralanan tatil evlerinin kayıt altına alınması, denetimi ve vergi gelirlerinin artırılmasını amaçlayan Tatil Evleri Yasa Tasarısı, hali arazilerin kiralanmasına ilişkin değişiklikler içeren Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile askerlikte bedelli ücretleri, muafiyet ve af düzenlemelerini kapsayan Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor. Bu tasarılar, Meclis’te yaşanan nisap krizinin gölgesinde beklemeye alındı, askerlik yasasının yasallaşmasını bekleyen yüzlerce gencin hayali de gerçekleşemedi.

Karma oyun kaldırılmasını öngören Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise komitede tekrardan görüşülmek üzere geri çekildi.

7 yasa tasarısı ve önerisi Meclis gündeminde görüşülemeden kaldı

Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan nisap yetersizliği nedeniyle yedi farklı yasa tasarısı ve önerisi gündeme alınamadı. Gerek kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi gerekse sağlık, yerel yönetim, iskan ve mali denetim alanlarında reform öngören düzenlemeler Meclis’te beklemeye alındı.

Devlet hastanelerinin işleyişini modernize ederek sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, vatandaşların mülkiyet haklarını daha adil ve şeffaf bir şekilde yönetmeyi hedefleyen “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi” ile kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünü amaçlayan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu (Değişiklik) Yasa Önerisi” gündeme giremedi.

Belediyelerin görev ve yetkilerini yeniden düzenlemeyi öngören “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, kooperatiflerde finansal güvenliği artırmayı hedefleyen “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, halk sağlığını korumaya yönelik “Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve devlet bütçesinin etkin kullanımını sağlamayı amaçlayan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da komite aşamasından geçmesine rağmen Meclis Genel Kurulu’nda ele alınamadı.