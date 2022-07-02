“Yasal süreçleri eksiksiz ve düzgün olanlara yardımlarım olacağını söyledim”

YENİ CEZAEVİ… “Merkezi Cezaevi (Değişiklik) Yasa Tasarısının 24 Haziran’da komiteden geçti. Temmuz ayı içinde yeni Cezaevi’ne kademeli geçiş başlayacak”

YEREL YÖNETİM REFORMU… “Hiçbir zaman belediye sayıları üzerinden değil, ‘ortak akıl çalışması ve ortak kriterler’ ile düşündüm. AD-HOC Komite’den çıkacak olan ortak kararı bekliyoruz, bu rapora göre ortak akıl ile ortaya çıkacak olan raporla hareket edeceğiz. Asla sayı ile yola çıkmayacağız”

NÜFUS SAYIMI… “Çağdaş normlar çerçevesinde bir nüfus sayımı gerçekleştirme arzusu güdüyoruz. Bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz Merkezi Adres ve Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) ile bunu yapılabileceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkede bunduğu sırada vatandaşlıklarla ilgili telkinde bulunduğu yönündeki iddiaları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Bu yönde ne bir telkin ne de bir dayatma oldu. Yasal süreçleri eksiksiz ve düzgün olan kişilerle ilgili yardımlarım olacağını söyledim” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Haziran’da Lapta’da “halkla gerçekleştirdiği buluşma” sırasında vatandaşlıklarla ilgili İçişleri Bakanı’na telkinde bulunduğu iddia edilmiş, bu yöndeki bazı söylemler basına yansımıştı.

Meclis’te Çavuşoğlu’nun “Buradaki bazı hükümetler vatandaşlıklarla ilgili çok olumsuz tutum sergiledi artık bu sorunun yaşanmadığını görmek istiyoruz” ifadelerini kullanıp kullanmadığının sorulduğu Öztürkler, “Tam cümleyi bilmiyorum ama böyle bir ifade oldu" demişti.

Ziya Öztürkler, ‘İçişleri Bakanı’ olarak ilk röportajını YENİDÜZEN’e verdi, yerel yönetimlerden, yeni cezaevine, nüfus sayımından Lapta Marina projesine, soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı görevine gelmesinin ardından ilk röportajını YENİDÜZEN’e veren Öztükler, “Bu yönde ne bir telkin ne de bir dayatma oldu. Yasal süreçleri eksiksiz ve düzgün olan kişilerle ilgili yardımlarım olacağını söyledim” şeklinde konuştu.

Öztürkler, yerel yönetimlerden, yeni cezaevine, Nüfus sayımından Lapta Marina projesine birçok soruları yanıtladı.

Vatandaşlık verileceği iddiaları: “Yasal çerçevede yardım edeceğim”

Bazı temasları sonrası çok sayıda vatandaşlık verileceğine dair sözlü onay verdiği iddialarını sorduğumuz Öztürkler, şöyle devam etti:

“Görüşmelerimde asla bu yönde bir konu konuşulmadı, bu yönde ne bir talep ne de bir dayatma oldu… Bir vatandaş kendisinin yaklaşık 14 yıldır ülkede olduğunu, çalışma izinlerinin vatandaşlık için yeterli olduğunu ama İçişleri Bakanlığı’nda bürokratik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Biz de kendisine, yasal hakları olan kişilere, sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlamışsa vatandaşlık hakkını vereceğimizi söyledik. Yasal süreçleri eksiksiz ve düzgün olan kişilerle ilgili yardımlarım olacağını söyledim. Diğer bakanlardan farklı hiçbir uygulamaya gitmedim, bu yönde bir görüşme olmadı.” dedi.

“Temmuz ayı içinde yeni Cezaevi’ne kademeli geçiş başlayacak”

Merkezi Cezaevi (Değişiklik) Yasa Tasarısının 24 Haziran’da komiteden geçtiğini anımsatan Öztürkler, eksik olan gardiyan ve personellerin tamamlanması aşamasında Polis’ten destek alınacağını kaydetti.

Yeni Cezaevi’nin pandemi gerekçesiyle kısmen kullanılmaya başlandığını anlatan Öztürkler, 22 gardiyan açısını tamamlayarak, Temmuz ayı içerisinde kademeli geçişin tamamlanacağını anlattı.

Yeni Cezaevi ile ilgili de teknik bilgi paylaşan Öztürkler, şunları aktardı:

“Ayrı ayrı bölümlerden ve çağdaş donatılarla desteklenerek inşa edilen Yeni Cezaevi toplamda; 725 kişi kapasiteye sahip, Erkek bölümü 507 kişi, Kadın bölümü 52 kişi, Çocuk bölümünün 64 kişi, Açık Cezaevi bölümü ise 102 kişi olarak tasarlandı. Mahkûmların topluma kazandırılması projelerinde, çağdaş donatıları, çok yönlü atölyeleri ve sosyal aktivite merkezleri ile önemli altyapı katkı sağlayacak.”

Yerel yönetimler…

Belediyeler reformuyla ilgili de hiçbir zaman belediye sayıları üzerinden değil, ‘ortak akıl çalışması ve ortak kriterler’ ile düşündüğünün altını çizen Öztürkler, AD-HOC Komite’den çıkacak olan ortak kararı beklediğini kaydetti. Öztürkler, komite üyelerinin, tarafları dinleme konusunda tüm çalışma ve raporlamalarını bitirdiğini, bu bağlamda bilimsel verileri bir araya getirip ortak akılda uzlaşma noktasına gelindiği bilgisini de paylaştı.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Kriterleri çalıştılar, bu rapora göre ortak akıl ile ortaya çıkacak olan raporla hareket edeceğiz. Asla sayı ile yola çıkmayacağız. Ortak akıl ve kriterler ile yola çıkacağız. Belediyeler yasası bizim için çok ama çok önemli, bir an önce bunların tadilatı gerek. Daha çağdaş bir yasa bizim için çok önemli. Komiteler tüm yaz çalışacak. Bu adımlardan sonra Kasım ayında çok güzel bir seçim olacak ve belediyelerin önü de açılacak. Niyet varsa Kasım ayına dek tüm bu çalışmalar biter.”

Yerel yönetimler için hem kısa hem de uzun vadeli planlamalar…

Göreve geldiği iki ay içerisinde yerel yönetimlerle ilgili önemli birkaç noktayı ele aldıklarını anlatan Öztürkler, bunlara da şöyle değindi:

“Belediyelerin yeni bütçeleri geçti, seçim tarihine dek Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, muhtarların görev ve yetkilerine ilişkin tartışmaları ortadan kaldırdık. Ülkede yönetime dair kaos yaşanmaması adına yetkilerini uzattık. Tüm bunların yanında yerel yönetimlerdeki seçim tarihinin Meclis kararı ile değil, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu süreç çalıştırılmasına olanak sağladık. Bunlar ileride de benzer sıkıntıların yaşanmaması için alınan kararlardı.”

Nüfus sayımı gündemde: “MAKS projesi ile bir yıl içinde bunu yapma hedefindeyiz”

Çağdaş normlar çerçevesinde bir nüfus sayımı gerçekleştirme arzusu güdüğünü anlatan Öztürkler, bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefledikleri Merkezi Adres ve Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) ile bunun yapılabileceğini belirtti.

Öztürkler, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Merkezi Adres ve Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) ile ilgili belediye başkanlarıyla konuşmaya ve görüşmeye başladım. Bunun bir an önce eksik yanlarının giderilmesi için çalışma başlattık. Bunu tamamladığımız anda sadece ülkedeki vatandaş sayısı değil, iş dağılımı, cinsiyet, öğrenci dağılımlarına ilişkin elimizde birçok veri olacak. en büyük hedeflerimden biri de bu çalışmayı hayata geçirmektir. MAKS sistemi tam anlamıyla çalışır duruma geldiğinde bu çalışma da çok kolay yapılabilecek.”

Lapta Marina projesi: “1 Temmuz’da mahkemenin verdiği karara saygı duyacağız”

Lapta Marina projesiyle ilgili sorulan soruları ‘yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle yorumlamayan Öztürkler, konuya ilişkin özetle şunları ifade etti:

“Mevlüt Çavuşoğlu’nun bölgeliye söz verdiği iddiaları tamamen spekülasyon bir haberdir. Bu konu mahkemede, 1 Temmuz’da mahkemenin verdiği karara saygı duyacağız. İmar planlarına saygımız sonsuz, bunlar Turizm Bakanlığı bünyesinde. Ben İçişleri Bakanı olarak bu konuda aktif rol alacağım ama yetki bende değil. Ülkemin bu çarpık kentleşmeden korunması, belirli alanlarımızın korunması için, doğaya saygımız için bunları destekliyorum.”