“Yasal olmayan çalışma şekline ‘Yeter ve dur’ diyoruz"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, Kalkanlı Yaşam Evi’nde herhangi bir yasal mevzuat ve teşkilat şeması bulunmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde bu tutumun değişmediğini ve hemşirelerin suçlanıp, iftiraya maruz kaldığını ifade etti.

Özgöçmen açıklamasında, “Teşkilat şeması bulunmayan Kalkanlı Yaşam Evi’ne bugüne kadar gönüllü olarak giden meslektaşlarımız ve üyelerimize teşekkür edilmesi gerekirken bakanlık tarafından suçlanmaya çalışılmaları kabul edilemezdir” dedi.

Özgöçmen’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere hemşire ve ebe meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairelerine bağlı olarak çalışmaktadırlar. Yapılan inceleme ve Değerlendirme sonucunda Kalkanlı Yaşam Evi'nin her iki kuruma da yasal olarak bağlı

olmadığı aşikâr ortada iken Kalkanlı Yaşam Evi'nin herhangi bir yasal mevzuatı ve teşkilat şeması bulunmamaktadır. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz vb. nedenlerden ötürü Sağlık Bakanlığı'nın Kalkanlı Yaşam Evi'ne herhangi bir kamu sağlık çalışanı görevlendirmesini yasal olarak yapamayacağını da belirtmekte fayda görüyoruz.

Son zamanlarda gerek yazılı, gerekse görsel basında Kalkanlı Yaşam Evi ile alakalı olumsuz haberler çıkmış ve bu olumsuz haberler soncunda Sağlık Bakanlığı'nın tutumu yakinen izlenmiş ve takip edilmiş olup bakanlığın tutarsız Davranışları ve/veya yanlı adımları kabul edilemez bir noktaya gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler neticesinde mevcut tutumu değişmemiştir. Nitekim mevzuatı ve teşkilat şeması bulunmayan Kalkanlı Yaşam Evi'nde Doğan en ufak sorunda sürekli olarak hemşirelerin suçlanması ve iftiraya maruz Kalmaları artık ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Teşkilat şeması bulunmayan bu yere bugüne kadar gönüllü olarak giden meslektaşlarımız ve üyelerimize teşekkür edilmesi gerekirken bakanlık tarafından suçlanmaya çalışılmaları kabul edilemezdir.

Artık bu yasal olmayan çalışma şekline yeter ve dur diyoruz. Herhangi bir üyemizin zarar görmemesi adına Sendikamız üyesi hiçbir meslektaşımızı burada Çalıştırmayacağımızı bildirirken, yine hiçbir üyemizin de Kalkanlı Yaşam Evi'ne Görevlendirilmesini kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açık bir şekilde beyan ederiz.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın sürdüreceği tutumun ve yaklaşımın sendikamızın alacağı Kararlara yön verip etkileyeceğini belirtirken, görevlendirmesi Kalkanlı Yaşam Evi'ne yasal olmayan bir şekilde çıkartılan meslektaşlarımızın da kendi görev yerlerinde çalışacağını bildiririz.

Bakanlık tarafından üyelerimize usulsüz bir şekilde görevlendirme yazılarak buraya Gönderilmeye çalışılması sonucu buraya gitmeyi reddeden üyemize baskı ve/veya Herhangi bir tehdit olması halinde ise yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.”